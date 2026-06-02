El director de cine Martin Scorsese colabora con la IA: "Ahorras tiempo de producción"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Martin Scorsese se unió a la empresa de inteligencia artificial (IA) Black Forest Labs como asesor, y asegura que ha usado su tecnología para la creación de guiones gráficos.

"Durante 70 años, he creado mis propios 'storyboards' (guiones gráficos). Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir", dijo el director de 'The Wolf of Wall Street' en un comunicado publicado por la compañía este martes.

"Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público", añadió.

Scorsese confesó que usó FLUX, la línea de modelos de IA de código abierto para la generación de texto a imágenes, en una escena y calificó "la capacidad de visualizar y compartir el 'storyboard' de inmediato" como "una liberación creativa".