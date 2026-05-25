Francesca Scorsese responde a los insultos en redes tras su fichaje por "Mr. & Mrs. Smith"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La hija menor de Martin Scorsese utilizó TikTok para pronunciarse sobre la oleada de comentarios hirientes que recibió después de anunciar su incorporación a la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith, la serie de Prime Video.

Francesca Scorsese, de 26 años, explicó que los mensajes —en los que usuarios la calificaban de forma despectiva aludiendo a su físico— superaron en crueldad a cualquier crítica que hubiera recibido anteriormente, incluidas las habituales sobre su condición de hija de una figura influyente de la industria cinematográfica.

"Entiendo que se me abren puertas", reconoció en el vídeo, sin eludir el debate en torno al llamado nepotismo en Hollywood. "Pero sigo esforzándome, sigo siendo apasionada y haciendo el trabajo."La joven también reflexionó sobre el alcance del lenguaje en internet.