Francesca Scorsese responde a los insultos en redes tras su fichaje por "Mr. & Mrs. Smith"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La hija menor de Martin Scorsese utilizó TikTok para pronunciarse sobre la oleada de comentarios hirientes que recibió después de anunciar su incorporación a la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith, la serie de Prime Video.
Francesca Scorsese, de 26 años, explicó que los mensajes —en los que usuarios la calificaban de forma despectiva aludiendo a su físico— superaron en crueldad a cualquier crítica que hubiera recibido anteriormente, incluidas las habituales sobre su condición de hija de una figura influyente de la industria cinematográfica.
"Entiendo que se me abren puertas", reconoció en el vídeo, sin eludir el debate en torno al llamado nepotismo en Hollywood. "Pero sigo esforzándome, sigo siendo apasionada y haciendo el trabajo."La joven también reflexionó sobre el alcance del lenguaje en internet.
"Este tipo de cosas causa que personas pierdan la vida. Sus palabras tienen un peso real", afirmó, antes de señalar que ya había abandonado X —anteriormente Twitter— por razones similares.Francesca no es ajena a la presión que implica llevar el apellido de uno de los directores más reconocidos del cine contemporáneo.
"Sé que tengo una figura enorme a quien rendir cuentas, y eso siempre me eclipsa como persona", admitió. Según la publicación especializada Deadline, su papel en la producción de Amazon aún no ha sido detallado, aunque formará parte de una nueva pareja protagonista dentro del universo de la serie.