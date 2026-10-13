Antonio Banderas será Hernán Cortés en una película creada con IA

Madrid, España.- El actor español Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una nueva película de Utopai Studios, una compañía estadounidense de animación por ordenador y también dedicada a la inteligencia artificial.

Según la página web del estudio, el actor nominado al Oscar será el protagonista de "Cortés", un filme dirigido por el francés Paul Mignot (Vaincre ou mourir) y escrito por el estadounidense Nicholas Kazan (Reversal of Fortune), también nominado al Oscar.

El filme se encuentra actualmente en fase de producción en París y se centra en la figura de Cortés, como un soldado ávido de gloria que, en 1519, lidera una expedición a Yucatán (México).