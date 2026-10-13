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Antonio Banderas será Hernán Cortés en una película creada con IA

La inteligencia artificial se incorpora a una nueva superproducción histórica con Antonio Banderas como Hernán Cortés y un relato sobre la conquista española de México

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 10:57
Antonio Banderas será Hernán Cortés en una película creada con IA

La película es una coproducción entre Utopai y Ex Machina Studios.

 Foto: Shutterstock

Madrid, España.- El actor español Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una nueva película de Utopai Studios, una compañía estadounidense de animación por ordenador y también dedicada a la inteligencia artificial.

Según la página web del estudio, el actor nominado al Oscar será el protagonista de "Cortés", un filme dirigido por el francés Paul Mignot (Vaincre ou mourir) y escrito por el estadounidense Nicholas Kazan (Reversal of Fortune), también nominado al Oscar.

El filme se encuentra actualmente en fase de producción en París y se centra en la figura de Cortés, como un soldado ávido de gloria que, en 1519, lidera una expedición a Yucatán (México).

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"Tras desembarcar en la costa de lo que hoy es México, conoce a Marina, una mujer indígena esclavizada y dotada lingüista que se vuelve indispensable para su avance", reza la sinopsis de la película.

"Mientras Cortés convierte las alianzas frágiles, la fe y el miedo en instrumentos de conquista, Marina observa cómo él se transforma de un audaz proscrito en un mesías autoproclamado", señalan los productores.

La película es una coproducción entre Utopai y Ex Machina Studios, una nueva compañía dedicada a "impulsar el cine épico y de largometraje mediante la integración ética de la inteligencia artificial, priorizando siempre al artista", asegura la web.

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"Cortés representa exactamente la razón por la que creamos Utopai Studios", declaró Cecilia Shen, cofundadora y directora ejecutiva de la compañía.

"Nuestra labor consiste en articular la producción en torno a esa visión. Nicholas ha escrito un guion extraordinario, Paul posee un punto de vista cinematográfico claro y Antonio aporta la humanidad necesaria al núcleo de la historia. Queremos brindarles la posibilidad de realizar la película que se propusieron crear", agregó.

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Redacción web
Agencia EFE

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