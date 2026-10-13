Los Jackson Five contarán su historia en un documental sin su hermano Michael

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Tito Jackson y Marlon Jackson se reúnen por primera vez en un documental para hablar de su etapa en los Jackson Five, según avanza el medio estadounidense Variety.

El filme, aún sin título, se presentará y se distribuirá en la feria Mipcom, y cuenta con la producción de Workerbee (UK) y Paper Route Studios.

El documental recoge la historia de "cuatro hermanos y su trayectoria como integrantes de una de las primeras boy bands del mundo, así como los distintos caminos que siguieron sus vidas", según ha publicado la productora.