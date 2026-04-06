Quién es Jaafar Jackson, el sobrino que "canaliza" al rey del pop en su biopic

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con más de 400 millones de discos vendidos en todo el mundo, 13 premios Grammy y el récord Guinness como ‘artista más exitoso de todos los tiempos’, Michael Jackson sigue ocupando el trono del “rey del pop”. Su carrera musical, iniciada junto a sus hermanos en los Jackson Five, liderando esta banda siendo él un niño, fue el comienzo de un ascenso imparable que se convirtió en exponencial en el momento en que arrancó su trayectoria en solitario y fue introduciendo nuevos lenguajes a nivel musical, tecnológico y corporal.

Un fenómeno que sigue siendo inspiración de actuales generaciones. Las escenografías monumentales de sus espectáculos en vivo, la fusión de estilos musicales como el jazz, el funk y el break dance, la nueva concepción del videoclip como pequeña producción cinematográfica y su icónico paso de baile ‘moonwalker’, hicieron que este artista afroamericano rompiera barreras culturales y sociales, convirtiendo a sus fans en legión.





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Ahora su biopic, dirigido por Antoine Fuqua, director, entre otros títulos, de la saga ‘The Equalizer’, llegará entre el 22 y 24 de abril a cines de todo el mundo. Con anterioridad, el día 10 de abril se celebrará la “première” internacional en Berlín, en la que estará presente el equipo de la película, un evento que se extenderá durante varios días en la capital alemana.

El protagonista, Jaafar Jackson.

La tarea colosal de encontrar al protagonista que encarnara al eterno “rey del pop” se extendió durante meses, y cientos de candidatos desfilaron ante el equipo de casting, desde actores profesionales hasta imitadores de Michael Jackson. Debían reunir una serie de cualidades difíciles de encontrar juntas: un excelente nivel interpretativo, habilidades vocales y un exigente nivel de baile que estuviera a la altura del estilo único del artista.Finalmente, el elegido fue Jaafar Jackson, hijo de Jermaine, hermano de Michael, cantante y bajista en Jackson Five. El productor de la película, Graham King –ganador de un premio Óscar por ‘Infiltrados’ (Martin Scorsese, 2006)– y el guionista John Logan –nominado también a la estatuilla por, entre otros títulos, ‘Gladiator’ (Ridley Scott, 2001)– decidieron que Jaafar reunía los atributos necesarios para tan ingente tarea.

Su parentesco y parecido con su tío, junto a su profesionalidad como bailarín y cantante, funcionaron junto al hecho de conseguir que la voz y los gestos particulares, incluida la risa, conectaran con el recuerdo del enorme Michael Jackson.

A esto se sumó la increíble actitud escénica del joven sobrino, que el equipo de casting calificó como ‘mágica’ por la enorme similitud con su original.Jaafar, hasta el momento, había sido conocido casi exclusivamente por formar parte del “reality” ‘The Jackson: the next generation’. Nacido en Los Ángeles, creció inevitablemente rodeado de música y danza.

En 2019 publicó su primer single ‘Got Me Singing’, y en su videoclip incorporaba el baile con guiños poco disimulados a su legado familiar. Estas habilidades, que le acercan inevitablemente a la imagen de su tío, han servido para construir al gran personaje al que no intenta imitar, sino, en sus propias palabras, ‘canalizar’ a través de su actuación.

Consciente del reto al que se enfrentaba, Jaafar ha comentado públicamente que su obsesión fueron los pasos de baile: ‘Ensayaba horas y horas. Bailaba hasta que me sangraban los pies o se me dormían’, ha manifestado. Todo con el propósito de devolver a sus fans esos momentos icónicos en los que Michael Jackson se convirtió en estrella irrepetible.



La historia de Michael

Se ha especulado mucho acerca de los temas que abordaría este viaje por la historia de este ídolo de masas, ya que su vida no está exenta de polémica. Por el momento, el tráiler que se ha presentado no da pistas de que se vayan a abordar los aspectos más oscuros de la vida de Michael Jackson, aunque la sinopsis oficial sí desvela que la película, además de incorporar algunas de sus actuaciones más emblemáticas, va más allá de lo exclusivamente musical, presentando a los espectadores su vida fuera del escenario.Se muestra, por ejemplo, la vida familiar. El fuerte carácter del padre de los Jackson y su personalidad controvertida es uno de los ejes principales de la película. Interpretado por Colman Domingo, nominado al Óscar como mejor actor por ‘Las vidas de Sing Sing’ (Greg Kwedar, 2023), quien se sometió a una importante caracterización, incluyendo prótesis, que diera credibilidad a la imponente presencia del padre real en las diferentes etapas por las que transita la película. Otros personajes fundamentales en la trayectoria del “rey del pop” también forman parte de la película. Es el caso de la madre, Katherine Jackson, quien ofrecía refugio emocional a su hijo pequeño y que está interpretada por la actriz Nia Long; o John Branca, abogado y asesor de Michael Jackson, interpretado por Miles Teller –conocido por películas como ‘Top Gun: Maverick’ (Joseph Kosinski, 2022). Otra figura indispensable en la vida de Michael que aparece en la película es la de la cantante Diana Ross, que se convirtió en la mentora de los incipientes Jackson Five y de la carrera en solitario del artista. Interpretada por la actriz Kat Graham, conocida por interpretar a Bonnie Bennet en la serie televisiva ‘The Vampire Diaries’ (Kevin Williamson, 2009-2017), dará cuenta de la relación que unía a ambos artistas y que mantuvieron cercana hasta la muerte del cantante.‘Michael’ se revela como uno de los biopics fundamentales de la presente década.

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