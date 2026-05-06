El biopic de Michael Jackson dispara los streams del "Rey del pop" a niveles históricos

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando "Michael", el largometraje biográfico dirigido por Antoine Fuqua, abrió sus puertas en cines de todo el mundo, los servidores de las plataformas de streaming comenzaron a registrar algo que los algoritmos rara vez ven: un artista fallecido hace 17 años escalando posiciones en tiempo real, canción por canción, como si acabara de lanzar un álbum nuevo. El catálogo en solitario de Michael Jackson acumuló 47.9 millones de reproducciones oficiales bajo demanda en Estados Unidos durante el fin de semana de estreno, del viernes 24 al domingo 26 de abril, lo que representa un aumento del 116% frente al periodo equivalente de la semana anterior.

Billie Jean encabeza la avalancha

En las clasificaciones semanales globales de Spotify, Billie Jean subió 60 posiciones hasta el número 5 con 28.5 millones de reproducciones, mientras que Beat It escaló 117 puestos para instalarse en el número 15 con 22.1 millones. Otros clásicos como Don't Stop 'Til You Get Enough, Smooth Criminal y They Don't Care About Us también entraron en el top global 100 de la plataforma. En Apple Music, Jackson llegó a tener ocho canciones simultáneas en el Daily Top 100 Global Chart el lunes siguiente al estreno, con Billie Jean encabezando ese bloque en el puesto 3.

Shazam, por su parte, registró un volumen de búsquedas un 140% superior al del fin de semana previo, dejando a siete canciones de Jackson dentro de su global top 200. En plataformas como iTunes, Youtube y Deezer, Jackson directamente lideró los rankings. El fenómeno fue tan transversal que Jackson llegó a posicionarse como el séptimo artista más escuchado del mundo en Spotify durante esta semana, solo por detrás de Justin Bieber, Bad Bunny, BTS, Drake, Noah Kahan y Taylor Swift, una ubicación que, para un artista cuyo auge comercial es anterior a la era del streaming por varias décadas, resulta difícil de procesar.

Los álbumes tampoco se quedaron atrás

Thriller, el disco de 1982 que sigue siendo el más vendido de la historia de la música grabada, regresó al Billboard 200 en el puesto número 7 con 45,000 unidades equivalentes, un incremento del 425% respecto a la semana anterior. Paralelamente, Number Ones se ubicó en el puesto 20 del Billboard 200 y en el número 4 del Billboard R&B Albums, mientras que "Billie Jean" escaló al puesto 65 del Billboard Global 200. El efecto se extendió más allá del catálogo en solitario. El 4 de mayo, el catálogo de The Jackson 5 alcanzó 3.7 millones de reproducciones en Spotify en un solo día, su mejor marca del año y un salto del 400% frente al mismo día del mes anterior, marcando su semana de streaming no navideña más grande jamás registrada.

Un sobrino que carga con el legado

Detrás de este fenómeno musical hay una película que costó entre 165 y 200 millones de dólares y que llegó a las salas tras años de retrasos, reescrituras y 22 días adicionales de rodaje. El guion, escrito por John Logan, cubre la vida de Jackson desde su infancia en Gary, Indiana, en 1966, hasta el inicio de la gira del álbum Bad a finales de los ochenta. El personaje principal es interpretado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine, en su debut absoluto en el cine.