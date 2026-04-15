Justin Bieber, en la cima de Spotify tras su concierto en Coachella 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Justin Bieber posicionó 21 canciones en el Top 200 Global de Spotify tras su actuación en Coachella el fin de semana, la mayor cantidad lograda por un artista después de presentarse en el festival.

Además, el cantante canadiense alcanzó el número 1 de la lista Global Top Artist de la misma plataforma musical gracias a que su catálogo superó los 77 millones de reproducciones en un solo día, de acuerdo con datos de Spotify obtenidos por Variety.

Los temas que más le ayudaron en este aumento fueron 'Beauty and a Beat', que se colocó en el puesto número 3; su sencillo 'Baby', que lo catapultó a la fama internacional en 2010, y 'Daisies', en el número 16.

Además, las reproducciones de su álbum 'SWAG' aumentaron un 80 % en Estados Unidos en lo que va de semana.