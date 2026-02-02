Justin Bieber exhibe tatuaje del rostro de Hailey en los Grammys 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actuación de Justin Bieber en los Grammys 2026 dejó al descubierto más que su destreza musical. El cantante canadiense de 31 años interpretó su sencillo "Yukon" prácticamente sin ropa el domingo 1 de febrero, vistiendo únicamente bóxers y calcetines. Cuando giró de espaldas al público del Crypto.com Arena de Los Ángeles, los asistentes y televidentes pudieron apreciar un retrato del rostro de su esposa Hailey Bieber en su espalda. Aunque la distancia dificultaba distinguir los detalles, las cámaras captaron con suficiente claridad la imagen de la fundadora de Rhode, de 29 años. El diseño muestra el perfil izquierdo de Hailey con el cabello al viento, una composición que parece inspirada en su portada de abril de 2020 para la revista Elle.

Aquella sesión fotográfica la mostraba en el océano luciendo un traje de baño sin tirantes, acompañada del titular "La vida secreta de la Sra. Bieber", un reportaje dedicado precisamente a su matrimonio con el cantante. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este homenaje permanente se suma a la creciente lista de tatuajes que Justin ha dedicado a Hailey desde que contrajeron matrimonio en 2018. En abril de 2025, el intérprete de Baby reveló en su muñeca las iniciales "H 22", un diseño que generó debate entre sus seguidores. Algunos interpretaron que la "H" entrelazada con una "J" hacía referencia tanto a Hailey como a Jack, el hijo de ambos nacido en agosto de 2023.

Otros sugirieron que el número 22 conmemora el cumpleaños de Hailey el 22 de noviembre, aunque también coincide con el día de nacimiento de Jack, el 22 de agosto. La modelo no se queda atrás en declaraciones de amor permanentes. En octubre de 2020, Hailey se tatuó una "J" cursiva en el dedo anular como símbolo de su unión con Justin. Además, la pareja comparte tatuajes idénticos de duraznos, una referencia directa al tema musical del mismo nombre del artista canadiense.