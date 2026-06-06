Iban por otro asalto: Javier y Leo, primos atacados a disparos por el dueño de moto robada en SPS

Javier Enrique Alvarado Dilbert, de 29 años, y Leo Isell Dilbert Grijalba, de 18 años, fueron los jóvenes atacados a balazos en el bulevar del norte de San Pedro Sula, a la altura de las inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Aquí los detalles.
Javier Enrique Alvarado Dilbert, de 29 años, residente en el sector de Lomas del Carmen, falleció en la escena debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.
Su primo, de 18 años, Leo Isell Dilbert Grijalba, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas.
Los dos jóvenes se transportaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones, dejándolos tendidos sobre la vía pública.
En la escena donde fueron atacados los dos hombres quedó un casco de motociclista, así como un arma de juguete presuntamente en poder del fallecido.
En el lugar también quedaron varios casquillos de bala y charcos de sangre esparcidos cerca de la colonia Tara, en San Pedro Sula.
Según se conoció, el dueño de una motocicleta que minutos antes habría sido despojado de la misma por presuntos asaltantes fue quien los alcanzó y les disparó cuando los sospechosos habrían hecho una parada para cometer un segundo asalto el pasado jueves en horas de la madrugada.
Aparentemente, los jóvenes habrían robado una motocicleta en la residencial Villa Florencia y posteriormente, con la misma unidad, habrían despojado a otra persona de sus pertenencias. Esto habría dado tiempo para que una de las víctimas del primer robo los alcanzara y les disparara en las cercanías del IHSS.
Algunos medios de la zona reportaron que el joven herido fue trasladado al hospital; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.
El congestionamiento vehicular se extendió por varios kilómetros debido a las restricciones de paso en el sector.