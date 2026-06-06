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Iban por otro asalto: Javier y Leo, primos atacados a disparos por el dueño de moto robada en SPS

Javier y Leo se movilizaban en una motocicleta robada y cuando se disponían a cometer un segundo asalto, fueron alcanzados y tiroteados por el propietario del vehículo en SPS

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 12:13
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Javier Enrique Alvarado Dilbert, de 29 años, y Leo Isell Dilbert Grijalba, de 18 años, fueron los jóvenes atacados a balazos en el bulevar del norte de San Pedro Sula, a la altura de las inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
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Javier Enrique Alvarado Dilbert, de 29 años, residente en el sector de Lomas del Carmen, falleció en la escena debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

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Su primo, de 18 años, Leo Isell Dilbert Grijalba, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas.

Foto: Cortesía
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Los dos jóvenes se transportaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones, dejándolos tendidos sobre la vía pública.

 Foto: OPSA
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En la escena donde fueron atacados los dos hombres quedó un casco de motociclista, así como un arma de juguete presuntamente en poder del fallecido.

 Foto: OPSA
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En el lugar también quedaron varios casquillos de bala y charcos de sangre esparcidos cerca de la colonia Tara, en San Pedro Sula.

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Según se conoció, el dueño de una motocicleta que minutos antes habría sido despojado de la misma por presuntos asaltantes fue quien los alcanzó y les disparó cuando los sospechosos habrían hecho una parada para cometer un segundo asalto el pasado jueves en horas de la madrugada.

 Foto: OPSA
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Aparentemente, los jóvenes habrían robado una motocicleta en la residencial Villa Florencia y posteriormente, con la misma unidad, habrían despojado a otra persona de sus pertenencias. Esto habría dado tiempo para que una de las víctimas del primer robo los alcanzara y les disparara en las cercanías del IHSS.

 Foto: OPSA
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Algunos medios de la zona reportaron que el joven herido fue trasladado al hospital; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

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El congestionamiento vehicular se extendió por varios kilómetros debido a las restricciones de paso en el sector.

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