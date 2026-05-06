El biopic de “Michael” y la muerte del consenso crítico

Los Ángeles, Estados Unidos.- El biopic de Michael Jackson llegó a las salas con el viento a favor y los críticos en contra. Debutó con 97 millones de dólares en su primer fin de semana norteamericano (el mayor arranque en la historia del género) y cerró sus primeras dos semanas con más de $423 millones globales. Solo fy (2018) lo supera en la categoría.Los críticos, mientras tanto, le dieron un 38% en Rotten Tomatoes. El público, un 97%.Esa brecha es el síntoma de algo que el cine comercial lleva años insinuando sin terminar de decir. Las objeciones de la prensa especializada fueron razonables.

La película retrata a Jackson desde su infancia hasta 1988 con la devoción de un homenaje más que con el rigor de una biografía, pero omitieron un detalle incómodo: las acusaciones de abuso surgieron en 1993, fuera del arco narrativo elegido por su director Antoine Fuqua. Joe Vogel, quien publicó una biografía sobre Jackson en 2011, señaló la inconsistencia de fondo. Bohemian Rhapsody, Rocketman y “Elvis” fueron igualmente acusadas de lavar la imagen de sus protagonistas y, sin embargo, recibieron puntuaciones críticas considerablemente más altas. Si el pecado es el mismo, la condena no debería ser distinta. La pregunta que deja es ¿se está juzgando a la cinta por sus omisiones, o por el peso insoportable del apellido de su protagonista? En otro extremo, no sería la primera vez que la crítica y el público hablan idiomas distintos.