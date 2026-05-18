Antonio Banderas habla sobre su supuesta ruina: "Estoy a tope"

Madrid, España.- Antonio Banderas ha salido al paso de algunas informaciones que apuntan a que el Teatro del Soho Caixabank que impulsó en la ciudad española de Málaga se encontraría en números rojos y ha asegurado "¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope!". En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el actor, productor y empresario teatral español, de 65 años, aseguró que "la ruina" de la que se le hace "víctima en determinados medios no existe".

"Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", señaló el protagonista de filmes como 'Dolor y Gloria' (2019), que le valió una nominación al Óscar. El "objetivo" en el Teatro del Soho Caixabank es "hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo", manifestó. "Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil", subrayó Banderas, quien precisa que ha "preferido hacer producciones grandes", en las que ha "dado trabajo a cientos de personas" y que le han permitido disfrutar como "no lo había hecho" en toda su carrera.