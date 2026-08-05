Antonio Banderas dice que su infarto fue lo mejor que le pasó en la vida

En la cinta de Matt Johnson, Banderas interpreta a un chef brasileño que fue el primer mentor de Bourdain, a quien da vida Dominic Sessa (The Holdovers), y quien lo introdujo al mundo de la cocina en Massachusetts. Bourdain se suicidó en 2018 en Estrasburgo, Francia, a los 61 años. "Tony" se estrenará en cines el 7 de agosto.