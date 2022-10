“Las aventuras de Amanda y Sofía en el bosque”: tercera obra de Pamela Ayuso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En su oficina cuelgan las obras de arte que sus hijas han pintado, pero en su cabeza anda los sueños de nuevos libros por escribir.

Pamela Ayuso está lista para presentar su tercer libro, uno lleno de color y fantasía que evidencia el amor a la naturaleza. “Las aventuras de Amanda y Sofía en el bosque” será publicado este 22 de octubre en Tegucigalpa, y, en medio del ajetreo que implica este evento, platicamos con su autora.

Escritora, madre, esposa, empresaria, filántropa... ¿Cuál es la clave para atender tantas tareas?

No tengo la respuesta, pero estoy escribiendo otro libro sobre organización y productividad personal, porque muchos me preguntan lo mismo. Todos tenemos esas 24 horas del día, pero si organizamos nuestro tiempo de acuerdo a prioridades y a bloques de tiempo y las incluimos en nuestra rutina podemos lograr cualquier cosa.

Celaque es un equipo enorme, para los libros tengo un equipo que me ayuda a publicarlos y mercadearlos. Esto es de aprender a trabajar en equipos y organizarse uno mismo.

¿Siempre le gustó escribir?

Siempre me encantó leer. Mi abuela era la poeta de Retalhuleu y yo siempre quise escribir, pero no sabía que podía.

En el 2016, justo después de que nació mi tercera hija, una vocecita me decía “Pamela, escribí” y no me dejaba en paz. Yo no quería escribir, pero lo hice.

Al principio me costó y me levantaba a las 06:00 AM a escribir, le fui agarrando amor a las letras y ahora escribo casi todos los días.

¿En qué se inspiró?

Primero empecé a escribir sobre los negocios, inicié con un blog de cómo armar una empresa, tengo mis teorías de negocios, procesos, sistemas y estructuras.

Esos artículos los llevé a un libro que se llama Heptagram, publicado el año pasado en inglés. Y ahora estoy trabajando con una editorial en Barcelona para traerlo en español.

Luego surgió la idea de escribir mi primer libro infantil y estoy lista para publicar “Las aventuras de Amanda y Sofía en el bosque”.

¿Cómo se siente a pocos días de presentar “Las aventuras de Amanda y Sofía en el bosque”?

Me encanta porque es un libro sobre niñas hondureñas y las ilustraciones son sobre Valle de Ángeles.

Es un libro sobre lo nuestro, las aves, el mar, las telarañas y hasta las moras. A veces nos enfocamos en lo de otros países y se nos olvida lo de nuestro país.

Me encantaría ver más autores hondureños creando su propio contenido.

¿Cómo se siente tener en sus manos esas obras literarias que le han costado tantas horas de desvelo?

¡Uff!... Hay momentos que siento mucho orgullo y en otras ocasiones pienso “¡Qué trabajal!”.

Mi libro de negocios me costó mucho esfuerzo, son 200 páginas que tuve que leer muchas veces, estuve pendiente del diseño de la portada y estábamos contrarreloj, fue un estrés total.

El tema de ser autor no sólo representa escribir el libro, hay que publicitar y salir a los medios para que la obra se conozca. Por eso es que los autores trabajan con todo un equipo que les facilita las cosas. Aquí no estamos tan desarrollados en ese tema de libros.

¿Qué pueden esperar los niños y sus padres con “Las aventuras de Amanda y Sofía en el bosque”?

Una historia de Honduras, una lectura cargada de inocencia y creatividad.

¿Cuál es el mensaje que desea transmitir?

Intento transmitir el amor por la naturaleza.

En el libro hay bosques, animales, alegría, aventuras... ¿El medioambiente es una preocupación para usted?

Sí, este año fundé una ONG que se llama Liquidámbar y ya sembramos 6,600 arbolitos en Valle de Ángeles y me da mucha felicidad hacer algo al respecto.

Me daba mucha tristeza pasar por la zona y ver los incendios forestales. Es bonito ver cómo se unen los amigos, las familias y las empresas por proteger el medioambiente.

¿Sus hijas lo han leído ya? ¿Qué le han dicho?

Sí, han tratado. Cuando lo ilustré me decían: “Ay, no me gusta cómo me pusiste el pelo”, pero sí les gustó y están emocionadas.

¿Qué experiencia tuvo con su libro Alicia y Cone pintan un mural?

Ese libro lo tengo en inglés y en español y está relacionado a una de mis hijas. Cuenta la historia de una travesura de una niña pintando una pared de la casa; es algo que hizo mi hija, y para ella era una obra de arte. En esta historia se menciona a Cone, que es un amigo imaginario de Alicia. Creo que todas las niñas hemos vivido esa etapa.

Luego de escribir Alicia y Cone, mis otras dos hijas se pusieron celosas y tuve que escribir un nuevo libro incluyéndolas a ellas.

¿Qué sigue después para Pamela Ayuso la escritora?

Estoy escribiendo sobre realización personal y productividad, pero al mismo tiempo estoy redactando algo que de momento no sé cómo definir. Es entre ensayos y poemas.

La semana pasada escribí las primeras líneas, pero siento que como mi abuela era poeta me surgió esa inspiración de poeta.