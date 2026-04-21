Los niños de Erandique tejen vínculos a través del juego

Erandique, Honduras.- En el municipio de Erandique, Lempira, tuvo lugar una actividad lúdica que bien podría replicarse en otros centros educativos del país.
Se trata de “Mesa compartida: tejer vínculos a través del juego” que consistió en que los niños y niñas de los centros de educación básica “Lempira” y “José María Guillén” se reunieron un día en torno a los juegos de mesa con el objetivo no solamente de entretenerse, también de fortalecer lazos y construir comunidad.
La actividad fue promovida por La Caja Curiosa que es un aula abierta de carácter comunitario que tiene como propósito potenciar y desarrollar las competencias creativas de los niños a través de actividades en donde estos expresan lúdicamente su curiosidad, intereses y emociones.
Desde luego que para el desarrollo de esta actividad fue necesario el concurso de los docentes y padres de familia, además del apoyo de instituciones, empresarios locales y personas particulares.
El día se dividió en tres momentos. A primera hora hubo una exploración de los conocimientos previos respecto a los juegos de mesa, sus reglas y estrategias.
A continuación, los niños hicieron una competencia interna para determinar, mediante rondas de eliminación, a los ganadores. Por último, los centros educativos participantes fueron beneficiados con la donación de un set de juegos de mesa que incluye bingos, rompecabezas, ajedrez, dominó, entre otros, un incentivo relevante para la creación de una futura ludoteca.
En la retroalimentación, los docentes comprobaron que el juego es una buena herramienta para convivir en tanto que contribuye a fortalecer los vínculos entre pares y genera apego escolar; además, valoraron como necesarias estas pausas recreativas porque permiten que la mente del niño descanse entre clases para así predisponerse a los nuevos desafíos.
De nuestra parte, queremos felicitar a las autoridades y docentes de los centros educativos en mención por introducir la dimensión lúdica como eje de la convivencia escolar. Nos gustaría que experiencia como estas, repito, puedan extenderse a otros rincones del país para beneficio de los niños.