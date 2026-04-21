Los niños de Erandique tejen vínculos a través del juego

Erandique, Honduras.- En el municipio de Erandique, Lempira, tuvo lugar una actividad lúdica que bien podría replicarse en otros centros educativos del país. Se trata de “Mesa compartida: tejer vínculos a través del juego” que consistió en que los niños y niñas de los centros de educación básica “Lempira” y “José María Guillén” se reunieron un día en torno a los juegos de mesa con el objetivo no solamente de entretenerse, también de fortalecer lazos y construir comunidad.

La actividad fue promovida por La Caja Curiosa que es un aula abierta de carácter comunitario que tiene como propósito potenciar y desarrollar las competencias creativas de los niños a través de actividades en donde estos expresan lúdicamente su curiosidad, intereses y emociones. Desde luego que para el desarrollo de esta actividad fue necesario el concurso de los docentes y padres de familia, además del apoyo de instituciones, empresarios locales y personas particulares. El día se dividió en tres momentos. A primera hora hubo una exploración de los conocimientos previos respecto a los juegos de mesa, sus reglas y estrategias.