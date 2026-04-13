Los "Juegos Florales" de Santa Rosa de Copán cierran convocatoria el 8 de junio

Este año el certamen está dedicado al escritor Giovanni Rodríguez.

Con el respaldo de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, y una comisión organizadora permanente, los Juegos Florales no solo premian la excelencia literaria, sino que también fortalecen la identidad cultural y el desarrollo artístico en la región occidental.

Fundado en 1985, este concurso reúne cada año a escritores que participan en las categorías de poesía y cuento, presentando obras inéditas que reflejan la riqueza creativa nacional.

Este año convoca a su XXXIX edición a poetas y narradores hondureños y extranjeros legalmente residentes en el país, que tienen como fecha límite para el envío de sus obras el 8 de junio de 2026.

Santa Rosa de Copán, Honduras.- El Certamen Literario Nacional “Juegos Florales” de Santa Rosa de Copán se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de Honduras, dedicado a promover la creación literaria y descubrir nuevos talentos en el país.

1. Los concursantes podrán participar en una o ambas ramas con un solo trabajo (un poema y/o un cuento). Los trabajos presentados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-El tema de estos será libre.

-Su extensión en la rama de cuento, máximo veinte (20) páginas, y en la de poesía, máximo cuatro (04) páginas.

-Los trabajos deberán presentarse mecanografiados a doble espacio en fuente de letra Times New Roman tamaño 12.

-Los textos deben ser inéditos y originales.

-No podrán participar ganadores de ediciones anteriores en cualquiera de los tres primeros lugares en una de las ramas. Podrán participar en la rama que no hayan ganado antes.

-No podrán participar aquellas personas que ya hayan publicado dos o más libros en la rama del certamen en la que estén participando.

2. Los trabajos deben ser enviados por correo electrónico, en dos archivos separados en formato Word: uno con el trabajo y su respectivo seudónimo y otro con la plica o datos verdaderos personales, donde se consignará el mismo seudónimo y el nombre real del autor, incluyendo sitio y fecha de nacimiento, residencia actual con dirección exacta, correo electrónico vigente (obligado), números telefónicos donde se le pueda localizar y su breve perfil profesional que no supere 20 líneas, remitido todo a la dirección: juegosfloralessrc15@gmail.com.

Además, se deberá adjuntar la siguiente documentación:

-Imagen revés y derecho del Documento Nacional de Identificación (DNI). En el caso de los extranjeros, presentar el documento legal de residente en el país.

-Declaración jurada según formato proporcionado.

Si se comprueba que la información proporcionada en la declaración jurada no es verídica, el concursante automáticamente será descalificado sin derecho a apelación. No completar todos los requisitos anteriores dará lugar a no ser aceptado y automáticamente ser descalificado y no habrá derecho a apelación.

3. Por causa sustentada y explicada, el Jurado Calificador podrá declarar desierto el Certamen en una o ambas áreas de convocatoria.

4. Los participantes presentarán sus trabajos a más tardar el día 8 de junio.

5. Habrá un Jurado Calificador por cada rama literaria, integrado cada cual, por tres personalidades destacadas y representativas de las letras del país, el que emitirá su fallo el día 9 de julio, siendo este inapelable.

6. La lista de los ganadores se hará pública entre cuatro a siete días después del fallo por parte del Jurado Calificador.

7. Se otorgará los siguientes premios, tres de poesía y tres de cuento:

- Primer premio flor de oro: L 15,000.00, insignia de oro y placa de honor.

- Segundo premio flor de plata: L 10,000.00, insignia de plata y placa de honor.

- Tercer premio flor de bronce: L 5,000.00, insignia de bronce y placa de honor.

8. Para ratificar su existencia real cada ganador de premio deberá hacer acto obligado de presencia al solemne evento de premiación, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y comprobada.

9. La entrega de galardones se hará en solemne sesión celebrada por la Corporación Municipal con asistencia del Señor Alcalde, la Comisión Permanente Organizadora e invitados especiales, el día 8 de agosto de 2026 en Santa Rosa de Copán.

10. Se solicita a los ganadores de ambas ramas del presente certamen que al publicar su poema o cuento triunfador, citen el origen del premio conquistado en este honroso Certamen Literario.

11. La Comisión Permanente se reserva el derecho a publicación de los trabajos honrados con premio cuando así lo considere conveniente.

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