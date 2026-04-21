“Pa’ qué te cuento” inicia su caravana por Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Como una caravana de narración oral por Centroamérica, uniendo territorios, voces y memorias a través del arte de contar historias, el Grupo Teatral Bambú (GTB) arriba al IV Encuentro Internacional de Cuentacuentos “Pa’ qué te cuento”. A partir de ayer 20 de abril y hasta el 3 de mayo de 2026, recorriendo Honduras, El Salvador y Guatemala, una red viva de más de 20 narradores y narradoras de siete países, provenientes de Centroamérica, Sudamérica y Europa, compartirán escenarios, comunidades y experiencias.

A diferencia de años anteriores, esta edición expande aún más sus horizontes. “Este año decidimos escribir una nueva página en la historia de la narración oral centroamericana. Por primera vez en la región, seremos un festival en tres países”, introdujo el director del Grupo Teatral Bambú, Edgar Valeriano, quien expresa que la caravana pretende “dejar que los cuentos viajen, que crucen fronteras y conecten con otros públicos y territorios. Es un sueño compartido que hoy se vuelve realidad”. Sobre la dirección del contenido, el teatrista menciona que hay propuestas para todo tipo de público, desde la niñez y la familia hasta adultos, con espectáculos muy diversos. Habrá desde noches íntimas como “Entre voces”, “El telar de las historias” y “Pan, amore y dolce vita”; mañanas para escolares como “Cuando los libros cobran vida”; y propuestas para jóvenes como “La rebelión de las palabras”. Además de teatro, títeres y magia. “Es un evento que nació con el cariño y abrazo del público y ha sido muy querido desde su primera edición. Es el hijo menor de Bambú. Un espacio donde la palabra se vuelve encuentro, donde se construyen vínculos y donde el arte realmente cumple su función de acercarnos. Para Bambú, ‘Pa’ qué te cuento’ es memoria, es presente y también es futuro”, comparte.

¿Quiénes viajan en la caravana?

Valeriano menciona a los narradores y narradoras que los acompañan desde los distintos países: Simone Negrin (Italia), Drika Nunes (Brasil), María Achío (Costa Rica), Jairon Salguero y Encuenthada (Guatemala), Demetrio Aguilar (El Salvador) y Pablo Delgado (Colombia), quienes compartirán escenario con los artistas hondureños: Ashanty Crisanto, las niñas Luchi Lagos y Antonella, Ciria Reyes, Gabriela Valeriano, Romina Memoli, Luisito Rojas, Edgar Gabriel Valeriano, el Mago Fortín y, como anfitrión, el Grupo Teatral Bambú.

La ruta artística