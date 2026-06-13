Anahí Velásquez, la joven de Lepaterique que busca conquistar el Miss Universo Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Desde las montañas de Lepaterique hasta las pasarelas de la capital, Carmen Anahí Velásquez Mayorga ha construido una historia marcada por el esfuerzo, la disciplina y el orgullo por sus raíces. A sus 19 años, la joven no solo sueña con destacar en el mundo de los certámenes de belleza, sino también con convertirse en una voz inspiradora para las nuevas generaciones, promoviendo valores de superación, identidad y compromiso con su comunidad. La aspirante a Miss Universo Tegucigalpa combina sus estudios de Administración Aduanera en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) , con su preparación para uno de los certámenes de belleza más importantes del país.

Aunque actualmente reside en Tegucigalpa, Carmen Anahí lleva con orgullo el legado de su familia originaria de la comunidad de El Escarbadero, en Lepaterique, Francisco Morazán. Es hija de Tomás Velásquez y Jessica Mayorga, ambos originarios del mismo lugar. Fue en Lepaterique donde pasaron los primeros años de su infancia y donde comenzó a desarrollar el gusto por los reinados y las actividades comunitarias. Su historia con los certificados comenzó desde muy pequeña. En 2015 participó en reinados locales, una experiencia que despertó en ella la confianza para perseguir metas más grandes. Incluso, llegó a ser reina de un evento de carreras de cinta en su comunidad, acompañada por su padre.

Hoy, años después, aquella niña que disfrutaba desfilar en las festividades de su pueblo busca abrirse camino en una plataforma que le permita representar no solo su belleza, sino también sus valores. Para Carmen Anahí, su historia familiar ha sido fundamental en la construcción de su carácter. Creció observando el esfuerzo constante de sus padres y aprendió que los sueños solo se alcanzan con disciplina y trabajo. Esa enseñanza la impulsa a convertirse en una mujer capaz de generar oportunidades para otras personas. "Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba", expresó la joven a EL HERALDO, al referirse al proceso de preparación para el certamen de belleza como aspirante a Miss Tegucigalpa. Según relató, la experiencia le ha permitido reconocer una resiliencia que desconocía y aprender a mantener la calma incluso en los momentos de mayor presión. Vásquez tiene una visión muy clara, lejos de "aparentar", ella quiere ser recordada por su esencia humana y cercana." Una corona es bonita y es un honor, pero se queda en una vitrina", expresó.

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En una época dominada por las redes sociales, la joven expresó que la autenticidad es uno de los valores más importantes. "Nuestro valor no depende de un 'me gusta' o de un filtro, sino de quiénes estamos detrás de una pantalla", afirmó.

Asimismo, asegura que una de las realidades que más le preocupa es la falta de oportunidades para niños y jóvenes en áreas como educación y salud, una situación que considera urgente atender para construir un mejor futuro para Honduras. Cuando enfrenta momentos de incertidumbre, encuentra fortaleza en la oración, en el respaldo de su familia y en la confianza de que cada proceso tiene un propósito. Las caídas, aseguró, le han enseñado a levantarse con más fuerza ya entender que los errores también forman parte del camino hacia el crecimiento.