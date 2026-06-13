Dónde ver el Mundial 2026 HOY sábado 13: Horarios y canales en Honduras y Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá este sábado 13 de junio una agenda cargada de emociones con cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos. Diversos estadios de Estados Unidos y Canadá serán escenario de una jornada en la que ocho selecciones intentarán iniciar con buen pie su camino hacia los octavos de final o fortalecer sus opciones de clasificación. La actividad comenzará con el choque entre Qatar y Suiza por el Grupo B. El combinado catarí buscará dar la sorpresa ante un rival europeo reconocido por su disciplina táctica y su constante presencia en las grandes citas internacionales. Para ambos equipos, arrancar con una victoria podría resultar decisivo en sus aspiraciones dentro del torneo.

Otro de los partidos que genera mayor expectativa será el estreno de Brasil frente a Marruecos en el Grupo C. La selección brasileña afronta el campeonato con el objetivo de volver a levantar el trofeo mundialista después de varios años de espera, mientras que el conjunto africano intentará demostrar que el protagonismo alcanzado en la edición anterior fue fruto de su crecimiento futbolístico y no una casualidad. Posteriormente, Haití se medirá con Escocia en otro compromiso del Grupo C. Para los haitianos representa una oportunidad única de exhibir su talento en el máximo escenario del fútbol, mientras que los escoceses tratarán de hacer valer su recorrido internacional en un duelo que puede influir significativamente en el destino de ambos en esta primera fase. El cierre de la jornada estará a cargo del enfrentamiento entre Australia y Turquía, correspondiente al Grupo D. El partido se disputará en Vancouver, Canadá, y pondrá frente a frente a dos selecciones que aspiran a convertirse en protagonistas inesperados de la competición. En un grupo que se perfila muy equilibrado, sumar puntos desde el inicio será fundamental. Con estos cuatro atractivos compromisos, el Mundial 2026 continúa elevando la intensidad en sus primeros días de actividad. Cada resultado empieza a moldear el panorama de la fase de grupos y a perfilar a los equipos que buscarán dar el siguiente paso rumbo a las rondas eliminatorias.

Canales que transmiten partidos en Honduras

- Qatar vs Suiza - 1:00 pm en el Estadio Bahía de San Francisco (Transmite Tigo Sports Honduras). - Brasil vs Marruecos - 4:00 pm en el Estadio El MetLife (Transmite Tigo Sports Honduras y TVC).

- Haití vs Escocia - 7:00 pm en el Estadio Gillette Transmite Tigo Sports Honduras). - Australia vs Turquía - 22:00 horas. en el Estadio BC Place (Transmite Tigo Sports Honduras).

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