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Selección inglesa pierde sus botas y balones previo a su primer partido en Mundial 2026

La Federación Inglesa confirmó el incidente, mientras la policía de Missouri investiga la desaparición del equipamiento del convoy del equipo dirigido por Thomas Tuchel

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 10:13
Selección inglesa pierde sus botas y balones previo a su primer partido en Mundial 2026

Los ingleses deberán reponer el material antes de su debut ante Croacia, previsto para el próximo miércoles en Dallas.

 Foto: EFE.

Kansas City, Estados Unidos.- La selección de Inglaterra en el Mundial 2026 ha sufrido el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association, organismo regulador del fútbol inglés.

El combinado inglés, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.

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La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que "investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes", y dijo que ha abierto una investigación.

Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas.

Posteriormente se enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

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Redacción web
Agencia EFE

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