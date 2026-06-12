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La jornada inaugural del Mundial en México deja 19 detenidos y 11 policías heridos

No todo ha sido bueno, malas noticias se han empezado a conocer luego del debut del Mundial United 2026 en México ante Sudáfrica

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 15:56
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No todo ha sido bueno, malas noticias se han empezado a conocer luego del debut del Mundial United 2026 en México ante Sudáfrica
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La jornada inaugural del Mundial de Fútbol 2026 dejó en Ciudad de México un saldo de diecinueve detenidos por diversos motivos
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Así como once policías heridos en enfrentamientos con manifestantes que acudieron a las inmediaciones del estadio donde se enfrentó la selección mexicana contra la sudafricana, según informaron este viernes las autoridades.
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A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad destacó que el operativo especial por la apertura de la Copa del Mundo contó con la participación de efectivos policiales y grupos de voluntarios
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Quienes se desplegaron cerca del Estadio Ciudad de México (antes conocido como Azteca) y en los principales focos de aglomeración.
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Previo al partido del jueves, los agentes detuvieron a cuatro personas- dos hombres y dos mujeres- cerca del recinto deportivo porque llevaban "pases de acceso apócrifos".
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En la misma zona, se registraron movilizaciones y hubo un "grupo de personas embozadas que lanzó petardos, piedras y otros objetos a los policías", según denunció la SSC.
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"Resultado de estas acciones ocho personas fueron detenidas y presentadas ante las autoridades ministeriales. Además cuatro personas más fueron llevadas ante el juez por afectaciones a la vía pública. Posteriormente todos fueron liberados", detalló la nota informativa.
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Como resultado de estos hechos, once policías resultaron lesionados, de los cuales seis fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica por contusiones.
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Asimismo, en el 'Fan Fest' de la céntrica plaza del Zócalo, donde se desplegaron 11.000 agentes de seguridad, fueron arrestados un hombre y dos mujeres, a la vez que se recuperaron 36 teléfonos móviles robados a los asistentes.
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"En los próximos partidos de fútbol celebrados en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará el operativo especial para la seguridad de todos los aficionados, además de mantener la vigilancia y el trabajo operativo en las 16 alcaldías", concluyó la SSC.
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La inauguración en México del Mundial, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá, estuvo marcada por la ausencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
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En el estadio y las movilizaciones de distintos colectivos, como maestros o familiares de desaparecidos, que se desarrollaron fuera del círculo de seguridad para acceder al recinto deportivo.
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El próximo partido en el país latinoamericano será el domingo en Monterrey (noreste) y se enfrentará Suecia contra Túnez, del Grupo F de la fase inicial.
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El próximo partido en el país latinoamericano será el domingo en Monterrey (noreste) y se enfrentará Suecia contra Túnez, del Grupo F de la fase inicial.
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