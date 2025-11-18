Entre cuentos y música, Grupo Teatral Bambú honrará a quienes han partido

Tegucigalpa, Honduras.- Como una propuesta escénica, empática y sentida, donde la palabra celebra la vida y abraza la ausencia, el Grupo Teatral Bambú (GTB) presenta su nuevo estreno: "Retablo del amor y la muerte", un homenaje cargado de memorias.

Enmarcada en el Mes de los Muertos, la puesta en escena recopila una serie de cuentos de la autoría de Edgar Valeriano, director y miembro fundador de la agrupación, quien a su vez será el encargado de darles voz. El teatrista relatará cada pieza, “Historias que florecen entre la vida y la muerte", acompañado por la musicalización de Mariano Rodríguez y Edgar Gabriel Valeriano. "Es mi primer espectáculo con un repertorio de mi mano, del escenario al papel, a la literatura", rescata el autor. Valeriano adelanta que la obra incluye "cinco cuentos donde el amor ladra, las abuelas abrazan incluso desde otros lugares, los cumpleaños enseñan, las bodas resisten... y un hombre llamado Pedro descubre el cielo y el infierno". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Instagram

Se trata de narración oral, música en vivo, un altar para recordar a los nuestros y una noche para escucharnos más despacio, detalla. "Con cada cuento se encenderá una vela, y en el altar el público podrá colocar una foto, una vela o una flor para los seres queridos que viven en la memoria", invita el artista, quien añade que el personaje de La Muerte acompañará a los presentes mientras San Pedro estará en las puertas de la entrada.

Pero "Retablo del amor y la muerte", sin planearlo desde un inicio, cobrará ahora un sentido aún más especial. A un mes de la partida de Danilo Adolfo Lagos, miembro fundador del GTB, la puesta en escena le rendirá tributo. "El trabajo ya había iniciado cuando Danilo falleció, con esa temática del amor, la vida y la muerte. Pero ahora lo honraremos mediante este montaje", subrayó Edgar. El estreno tendrá lugar este jueves 20 de noviembre en la Alianza Francesa de Tegucigalpa, en punto de las 7:00 PM. Los boletos en taquilla tendrán un valor de L 200.00, aunque puede adquirirlos en la preventa a L 150.00. Para reservas, escriba al: 8780-7612.

Actividad constante

Pese a todavía no contar con una nueva sede oficial para el montaje de sus espectáculos, el Grupo Teatral Bambú ha permanecido en constante actividad durante todo el 2025. En un repaso breve, han presentado el Festival Bambú, el encuentro "Pa' qué te cuento", dos estrenos de obras ("El bolero de cristal" y "El monstruo y el árbol: el nacimiento del placer"), giras a nivel nacional, por toda Centroamérica y en Colombia, y ahora despedirán el año con esta nueva propuesta dedicada a quienes ya solo acompañan en la memoria.