“Pa´ que te cuento”, el festival de cuentacuentos de Honduras

Nos cuenta Edgar Valeriano, teatrista desde hace más de 30 años, que la diferencia con ser actor y cuentacuentos es que en lo segundo nunca deja de ser él, “no me visto y no doy vida a un personaje, soy yo el que cuenta.

También yo elijo los cuentos que quiero contar o hay cuentos que me llaman para que los cuente, es por ello que todas las historias que relato están vinculadas conmigo... ¡ah!, también al conocer al público me doy el lujo de cambiar en el momento el repertorio o cuento seleccionado y todo mi espectáculo de cuentos cabe en mis bolsillos, no cargo nada y me facilita viajar”.