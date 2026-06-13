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Entre elegancia y emociones, La Estancia School celebra su Senior Prom 2026

La escalinata del Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya recibió a los 79 alumnos de la promoción 2025-2026, quienes compartieron una velada especial junto a sus familias y amigos

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 10:45
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Jimena Morazán, Anna Martínez, Ariana Calderón y Leah Suazo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Fernando Valladares, José Andrés Concha y Loam Salgado.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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José Romero y Marcio Cabañas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Alex Gong y Roberto Gaitán.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Violeta Romero y Verónica Casco.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Alejandra Ochoa, Ana Mejía y Gimena Benítez.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Jade López y Ángel Hernández.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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David Durón, Liam Young y Rodrigo Castellanos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Erick Meza, Carlos Rodríguez y Wilson Sánchez.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Mario Martínez, Annette O' Connor, Santiago Zepeda y Mario Aguilar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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María Medina y Ana Henríquez.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Daniela Lagos y Cristina Maldonado.

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Rubén Mendoza, Anna Martínez, Santiago González y Christian Arévalo.

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Diego Marini, José Sisnado, Roberto Molina y José Escobar.

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Esdras Ramírez y Bryan Banegas.

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Bianca Silva y Camila Cano.

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