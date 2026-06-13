Entre elegancia y emociones, La Estancia School celebra su Senior Prom 2026

Jimena Morazán, Anna Martínez, Ariana Calderón y Leah Suazo.
Fernando Valladares, José Andrés Concha y Loam Salgado.
José Romero y Marcio Cabañas.
Alex Gong y Roberto Gaitán.
Violeta Romero y Verónica Casco.
Alejandra Ochoa, Ana Mejía y Gimena Benítez.
Jade López y Ángel Hernández.
David Durón, Liam Young y Rodrigo Castellanos.
Erick Meza, Carlos Rodríguez y Wilson Sánchez.
Mario Martínez, Annette O' Connor, Santiago Zepeda y Mario Aguilar.
María Medina y Ana Henríquez.
Daniela Lagos y Cristina Maldonado.
Rubén Mendoza, Anna Martínez, Santiago González y Christian Arévalo.
Diego Marini, José Sisnado, Roberto Molina y José Escobar.
Esdras Ramírez y Bryan Banegas.
Bianca Silva y Camila Cano.