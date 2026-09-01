El duelo como revelación de la luz

Tegucigalpa, Honduras.- Lavinia Hernández es una de las voces emergentes de la poesía hondureña contemporánea. Su obra ha crecido lejos de los circuitos culturales tradicionales, en la intimidad de la distancia y el silencio, como si ese retiro deliberado le hubiera permitido escuchar con mayor nitidez aquello que otros apenas intuyen.
En su libro “Musa de los atormentados”, su lenguaje contenido se convierte en un puente hacia los territorios más difíciles: la muerte, la pérdida y la separación.
Su poesía está atravesada por una tensión constante entre opuestos: luz y sombra, caída y redención, fragilidad y resistencia.
En ese juego de paradojas se inscriben el duelo y la incertidumbre, pero también una sutil rebeldía frente a lo inevitable, frente a ese transcurrir que a veces parece aprisionar la existencia.
Es entonces cuando el poema emerge como un acto de resistencia, recordándonos que la belleza de la vida radica también en la posibilidad de atravesar nuestros propios abismos y regresar, transformados a la luz.
“En tu pecho llevas la Vía Láctea / y en tu boca un asesino”, escribe la autora, condensando en una imagen la esencia de su propuesta poética: somos territorio de conflicto y de asombro, materia en permanente combustión, pero también el lugar donde nacen nuestras mayores esperanzas.
Aunque escribe desde los años tempranos y ha participado en algunos proyectos poéticos colectivos, fue hasta este año 2026 que dio a conocer su primer libro durante el Festival Internacional de Poesía Los Confines, donde recibió muchos elogios y comentarios positivos sobre su poesía.
En su opera prima “Musa de los atormentados” (Editorial Efímera y Ediciones Malpaso, 2026) privilegió el poema breve, forjado con buen pulso, sin extravagancias y de radiante sencillez en la que encontramos textos memorables de un lirismo testimonial transparente y bien equilibrado.
Esa idea de un mundo adverso, lleno de altibajos y disturbios existenciales donde la muerte es el combustible que todo lo impulsa y el luto pareciera ser la opción permanente porque está roto un orden natural, nos plantea el poema como vigilia del duelo y revelación de la luz en los años jóvenes, nos embulle ante el abismo no sólo del destino personal que no ha sido elegido y que sin duda alguna brota del caos social y la ceguera, pero también anima a ser resilientes ante la desarticulación de aquello que es noble y trascendente.
Escribir poesía y vivir de acuerdo a su videncia no es solo una vocación estética, es una declaración de principios que Lavinia Hernández, siendo tan joven, asume y reivindica, quizá con el propósito de mostrarnos su entereza como creadora entre los espejismos que la asfixian.
Hernández tiene el reto de profundizar con mayor disciplina la depuración formal del texto, escapar de algunos lugares comunes, adquirir mayor tino para seleccionar el corpus final que le permita alcanzar la certidumbre de incluir lo esencial de su proceso creativo para que sus enormes aciertos se develen totalmente, pues en su voz inicial hay un futuro poético prometedor.
“Maldita sea la noche y este poema/ ¿quién escondió los palillos chinos?/ ¿quién arrastra sus pasos y deja el eco en mi cerebro?”, discursa frente al vacío y desde la pérdida, con una fuerza que se niega a la armonía y al conformismo que le ofrece el camino normalizado para llegar a la calma, optando por la azarosa postura crear otro sendero, otro destino transgresor “rompiendo una y otra vez el límite del absurdo” aunque sangre y se despedace en el autorreconocimiento y en confrontar sarcásticamente la incertidumbre y no ceder al determinismo como camisa de fuerza de su condición de “mujer en llamas en el mundo de las ideas”.