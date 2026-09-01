El duelo como revelación de la luz

Tegucigalpa, Honduras.- Lavinia Hernández es una de las voces emergentes de la poesía hondureña contemporánea. Su obra ha crecido lejos de los circuitos culturales tradicionales, en la intimidad de la distancia y el silencio, como si ese retiro deliberado le hubiera permitido escuchar con mayor nitidez aquello que otros apenas intuyen. En su libro “Musa de los atormentados”, su lenguaje contenido se convierte en un puente hacia los territorios más difíciles: la muerte, la pérdida y la separación.

Su poesía está atravesada por una tensión constante entre opuestos: luz y sombra, caída y redención, fragilidad y resistencia. En ese juego de paradojas se inscriben el duelo y la incertidumbre, pero también una sutil rebeldía frente a lo inevitable, frente a ese transcurrir que a veces parece aprisionar la existencia. Es entonces cuando el poema emerge como un acto de resistencia, recordándonos que la belleza de la vida radica también en la posibilidad de atravesar nuestros propios abismos y regresar, transformados a la luz. “En tu pecho llevas la Vía Láctea / y en tu boca un asesino”, escribe la autora, condensando en una imagen la esencia de su propuesta poética: somos territorio de conflicto y de asombro, materia en permanente combustión, pero también el lugar donde nacen nuestras mayores esperanzas. Aunque escribe desde los años tempranos y ha participado en algunos proyectos poéticos colectivos, fue hasta este año 2026 que dio a conocer su primer libro durante el Festival Internacional de Poesía Los Confines, donde recibió muchos elogios y comentarios positivos sobre su poesía. En su opera prima “Musa de los atormentados” (Editorial Efímera y Ediciones Malpaso, 2026) privilegió el poema breve, forjado con buen pulso, sin extravagancias y de radiante sencillez en la que encontramos textos memorables de un lirismo testimonial transparente y bien equilibrado.