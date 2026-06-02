Los Confines despide en Gracias, Lempira, una décima edición rindiendo honor a la poesía

Gracias, Lempira.- "No hay mejor nombre para un lugar donde se lee poesía que el de la ciudad que hoy nos acoge”, expresó el poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez al referirse a Gracias, Lempira, que por décimo año consecutivo fue hogar del Festival Internacional de Poesía Los Confines.

La noche del sábado 30 de mayo, la ciudad despedía al movimiento cultural que recordó que la poesía es un lenguaje universal, a través de más de una decena de idiomas representados en las voces de los más de 30 autores invitados que aguardaban su turno para leer o simplemente escuchar el eco de la sensibilidad humana. Fue precisamente en Casa de La Ronda, tras el último acorde del concierto “Desde la memoria”, sostenido durante más de una hora por el artista José Yeco, cuando se anunció a un nuevo heredero de un legado que se consagra junto a la historia del festival: Jader Javier Sánchez Hernández, docente de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), nombrado ganador del Premio Nacional de Poesía Los Confines 2026.

Víctor Rodríguez Núñez (Cuba), Daniel Calabrese (Argentina) y Corina Oproa (Rumania), miembros del jurado internacional de esta décima edición, coincidieron en otorgar el reconocimiento a la “Obra 9”, que llevaba por título “Museo nacional de las almas”. “Por convertir los traumas históricos y sociales de Honduras en una experiencia estética de alcance universal. Celebramos la idea del museo como matriz del libro, porque le permite articular un recorrido unitario y otorgarle coherencia temática alrededor de la memoria, el dolor, la exclusión y la supervivencia”, se leyó en el acta del fallo, emitido de forma unánime. Del mismo modo, el jurado acordó otorgar accésit a la “Obra 3”, titulada “Dentro hay casas”, “por ofrecer una poesía conceptual que nos invita a entrar con delicadeza a su universo íntimo, atravesado por la identidad y el desarraigo”. Una vez abierto el sobre, se reveló el nombre de Yasón Cerrato Colindres, poeta presente durante la lectura del fallo y participante del festival.

De la antología al poemario y la traducción

La mañana de ese mismo día, EL HERALDO estuvo presente en el Centro Regional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), no solo para continuar brindando cobertura en tiempo real del festival, sino también para presentar “De la vida, la ficción y otros cuentos: Antología del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle”.

“A los autores que creyeron que podían hacer algo diferente en Honduras, que eligieron trasladar sus vivencias a estos cuentos, a ellos les pertenece este libro”, dijo Glenda Estrada, jefa de Redacción de EL HERALDO, al referirse a los más de cincuenta nombres reunidos en la publicación de Editorial Efímera, que recoge un total de 54 textos de narrativa breve. Horas más tarde, Estrada se integró al público del festival, reunido esta vez en Casa Galeano para presenciar una lectura ampliamente anunciada a cargo del Premio Pulitzer Vijay Seshadri (India), acompañado por el también poeta Willy Ramírez (República Dominicana), quien tradujo cada texto del inglés al español. “Salir a la superficie”, del poeta, ensayista y crítico nacido en India y radicado en Estados Unidos desde los cinco años, permitió asomarse a un fragmento de la obra de quien ha decidido “ser más fiel al poeta que al poema”, al considerar que como traductor a veces “hay que tomar decisiones difíciles: ser fiel a la forma y al ritmo, o a la profundidad del autor, por ejemplo”.

Mientras citaba entre pausas al argentino Jorge Luis Borges, de quien aprendió que “la razón de la poesía es desnudar el momento y mostrarnos frente a esa desnudez”, y entonaba un par de notas de “La novicia rebelde”, que ocasionalmente lo acompaña cuando viaja, dio lectura —con voz firme y conmovida— a “Dilema del pensamiento”, “Teteras de cobre reluciente”, “Infierno”, “Purgatorio” y “Cielo”, contenidos en el libro que sostenía con modestia y sencillez.

Antes, un homenaje a dos voces latinoamericanas

Así se vivió el cierre del décimo Festival Internacional de Poesía Los Confines, inaugurado la noche del jueves 28 de mayo en la Fortaleza San Cristóbal y dedicado a la poeta hondureña Mayra Oyuela y al poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez.