El Grupo Teatral Bambú llegará a Brasil con "A puros cuentos"

Tegucigalpa, Honduras.- En 2024 Edgar Valeriano y Drika Nunes se unieron en el escenario para llevar por Centroamérica la narración oral con "Pa´ que te cuento", dos años después vuelven a compartir escena con "A puros cuentos", pero esta vez en la tierra de Nunes: Brasil. Sí, la narración oral que el Grupo Teatral Bambú (GTB) viene impulsando desde 2014 que surgió el "Pa´ que te cuento", y que ha evolucionado a un proyecto que ha cruzado fronteras y reforzado vínculos con otros artistas, llega por primera vez al país sudamericano.

Respecto a la gira que realizará, Edgar Valeriano, director del GTB, expresó que esperan que propicie encuentros con artistas, como lo ha venido haciendo el grupo desde las artes escénicas por más de 30 años. Pero no solo encuentros con artistas, sino también con públicos e instituciones que se suman a estos esfuerzos, "compartir experiencias alrededor de la narración oral y, sobre todo, abrir nuevos caminos de cooperación cultural entre Honduras y Brasil", dice nuestro entrevistado. Valeriano añade que: "Creo profundamente en la circulación artística como una forma de acercar a nuestros países, conocernos a través de nuestras historias y generar futuras oportunidades para que espectáculos hondureños puedan llegar a Brasil y propuestas brasileñas encuentren también espacios en Honduras".

La gira en Brasil