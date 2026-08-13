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El Grupo Teatral Bambú llegará a Brasil con "A puros cuentos"

La tradición oral de Honduras cruzará fronteras de la mano del Grupo Teatral Bambú, que llevará por primera vez su propuesta "A puros cuentos" a Brasil, en una gira que será del 17 al 30 de agosto

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 15:23
El Grupo Teatral Bambú llegará a Brasil con A puros cuentos

Edgar Valeriano (Honduras) y Drika Nunes (Brasil) se unirán en "A puros cuentos".

 Foto: René Figueroa

Tegucigalpa, Honduras.- En 2024 Edgar Valeriano y Drika Nunes se unieron en el escenario para llevar por Centroamérica la narración oral con "Pa´ que te cuento", dos años después vuelven a compartir escena con "A puros cuentos", pero esta vez en la tierra de Nunes: Brasil.

Sí, la narración oral que el Grupo Teatral Bambú (GTB) viene impulsando desde 2014 que surgió el "Pa´ que te cuento", y que ha evolucionado a un proyecto que ha cruzado fronteras y reforzado vínculos con otros artistas, llega por primera vez al país sudamericano.

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Respecto a la gira que realizará, Edgar Valeriano, director del GTB, expresó que esperan que propicie encuentros con artistas, como lo ha venido haciendo el grupo desde las artes escénicas por más de 30 años.

Pero no solo encuentros con artistas, sino también con públicos e instituciones que se suman a estos esfuerzos, "compartir experiencias alrededor de la narración oral y, sobre todo, abrir nuevos caminos de cooperación cultural entre Honduras y Brasil", dice nuestro entrevistado.

Valeriano añade que: "Creo profundamente en la circulación artística como una forma de acercar a nuestros países, conocernos a través de nuestras historias y generar futuras oportunidades para que espectáculos hondureños puedan llegar a Brasil y propuestas brasileñas encuentren también espacios en Honduras".

La gira en Brasil

En la gira que llevará a Bambú a diferentes lugares, el grupo presentará los espectáculos "A puros cuentos" y "Marea de cuentos entre la luna y el mar", propuestas de narración oral que ya han circulado en giras y festivales en Honduras y otros países de Centroamérica.

Esta visita a Brasil se da gracias a la coproducción entre la Compañía Hespérides de Brasil y el Grupo Teatral Bambú de Honduras.

Las presentaciones en Brasil se suman a una agenda que incluye conversatorios y encuentros culturales, que además contarán con la participación de otra narradora brasilera: Andrea Sousa, y los músicos Renato Costa y Well Martins.

La programación comenzará el 17 de agosto con un conversatorio a cargo de Edgar Valeriano, que se centrará en la narración oral en Honduras, la cita es en A Casa Tombada.

El 22 de agosto "A puros cuentos" llegará a la Casa da História. El 27 será en Ponto de Leitura Bambuzal; el 29 en el Teatro Flávio Império, y la gira cerrará el 30 de agosto durante la reinauguración de la Biblioteca Vicente de Carvalho.

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Samaí Torres
Samaí Torres
Editora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Máster en Crítica y Comunicación Cultural por la UAH y Máster en Alta Dirección Empresarial por la EOBS y la UCAM. Es periodista cultural de El Heraldo desde 2011.

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