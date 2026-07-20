Inicia el Festival Bambú 2026: el telón se levanta en homenaje a Danilo Lagos

Tegucigalpa, Honduras.- Hace 36 años, un grupo de jóvenes recién egresados de la Escuela Nacional de Teatro decidió apostar por un sueño que, sin imaginarlo, terminaría convirtiéndose en uno de los principales referentes de las artes escénicas en Honduras.

Con esa misma convicción, aunque con los desafíos propios del paso del tiempo, el Grupo Teatral Bambú inaugura este martes una nueva edición de su Festival Internacional de las Artes Escénicas, una cita que reunirá durante cinco días a compañías de Centroamérica y los Países Bajos para celebrar el arte, la creación y el intercambio cultural. "Celebramos nuestro Festival Bambú, 36 años en esto, y nos cuesta tanto como el primero. Nos toca comenzar casi siempre de cero. Pero no reclamaría nada. Me quedo con todo lo vivido, incluidas las peripecias", reflexionó Edgar Valeriano, director y fundador de la agrupación.

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Para Valeriano, el camino recorrido ha sido mucho más que la consolidación de un proyecto artístico. También ha significado la construcción de una comunidad que ha crecido con el paso de las décadas. "Comenzamos con Bambú sin pensar que íbamos a ser referentes del teatro hondureño. Desde el inicio ese espacio fue dando lugar a crear una familia. Hoy somos hombres y mujeres que hemos envejecido juntos, pendientes el uno del otro de nuestros crecimientos profesionales y personales. Y seguimos trabajando juntos, conociendo a nuevas generaciones y dando lo mejor de nosotros 36 años después", expresó.

La edición 36 tendrá, además, un profundo significado emocional para la agrupación. Será la primera inauguración del festival sin la presencia física de Danilo Lagos, miembro fundador del Grupo Teatral Bambú, fallecido en octubre de 2025. Por ello, el festival le rendirá un homenaje póstumo durante la gala inaugural, en un acto que buscará reconocer el legado de quien dedicó gran parte de su vida a fortalecer este proyecto cultural. Como parte de ese tributo, el telón se abrirá con "Temblad gigantes del mundo", una creación colectiva del Grupo Teatral Bambú estrenada en 2016 y que alcanzó su función número 100 el año pasado con Lagos aún sobre el escenario. "Volver a verla será también volver a encontrarnos con su memoria sobre el escenario", destacó Valeriano. La función inaugural se realizará este martes 21 de julio, a las 7:00 de la noche, en el Teatro Renacimiento. La entrada tiene un valor de L200.00 y las reservaciones pueden realizarse a través de los números 9805-1255 y 9755-9668.