Gracias y Trois-Rivières, unidos por la poesía: firman convenio en el marco de Los Confines 2026

Gracias, Lempira.- El Festival Internacional de Poesía Los Confines, de Honduras, y el Festival Internacional de Poesía de Trois-Rivières, de Canadá, firmaron un convenio de cooperación para crear un intercambio cultural permanente y organizado con el fin de promocionar sus culturas.

Como resultado, un poeta hondureño será traducido al francés y recibido en Trois-Rivières, Canadá, y del mismo modo un poeta canadiense será invitado a Los Confines y traducido al español. El convenio también contempla realizar esfuerzos en conjunto para fomentar oportunidades traducción literaria y cooperación técnica que permita conocer la dinámica de cada festival y aprender de las experiencias exitosas. El director del Festival Internacional de Poesía de Trois-Rivières, Étienne Poirier, visitó la ciudad de Gracias, Lempira, en el marco del X Festival de Los Confines y participó como experto en el conversatorio “Ciudades de la poesía”.

En ese espacio habló de la plataforma poética que tiene 42 años convirtiendo a la ciudad de Quebec en un referente internacional, argumentando que “los gestores culturales debemos hablar el lenguaje de los negocios, del turismo y de la gestión pública, sin renunciar a nuestra esencia, para hacer conexiones y alianzas que permitan que los procesos culturales sean autosostenibles, integrándose a las comunidades” . Poirier también exploró la agenda y las dinámicas del Festival de Los Confines y acompañó en Gracias y en Copán Ruinas al poeta canadiense Michel Lecler, el primer invitado del convenio. Por su parte, los poetas Salvador Madrid, Néstor Ulloa y Armando Maldonado mostraron su satisfacción por este intercambio de oportunidades y aprendizaje, y de manera unánime propusieron a Mayra Oyuela, poeta laureda del X Festival de Los Confines para que viaje a Canadá a representar a Honduras en la próxima edición del Festival Internacional de Poesía de Trois Riviere.