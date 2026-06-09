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Gracias y Trois-Rivières, unidos por la poesía: firman convenio en el marco de Los Confines 2026

En el marco de esta nueva alianza, un poeta hondureño será recibido en Trois-Rivières, Canadá, y un poeta canadiense será invitado a Los Confines de manera permanente

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 16:43
Gracias y Trois-Rivières, unidos por la poesía: firman convenio en el marco de Los Confines 2026

Momento en que Mayra Oyuela firma como la primera poeta que viajará a Quebec, Canadá, en representación de Honduras.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.

Gracias, Lempira.- El Festival Internacional de Poesía Los Confines, de Honduras, y el Festival Internacional de Poesía de Trois-Rivières, de Canadá, firmaron un convenio de cooperación para crear un intercambio cultural permanente y organizado con el fin de promocionar sus culturas.

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Como resultado, un poeta hondureño será traducido al francés y recibido en Trois-Rivières, Canadá, y del mismo modo un poeta canadiense será invitado a Los Confines y traducido al español.

El convenio también contempla realizar esfuerzos en conjunto para fomentar oportunidades traducción literaria y cooperación técnica que permita conocer la dinámica de cada festival y aprender de las experiencias exitosas.

El director del Festival Internacional de Poesía de Trois-Rivières, Étienne Poirier, visitó la ciudad de Gracias, Lempira, en el marco del X Festival de Los Confines y participó como experto en el conversatorio “Ciudades de la poesía”.

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En ese espacio habló de la plataforma poética que tiene 42 años convirtiendo a la ciudad de Quebec en un referente internacional, argumentando que “los gestores culturales debemos hablar el lenguaje de los negocios, del turismo y de la gestión pública, sin renunciar a nuestra esencia, para hacer conexiones y alianzas que permitan que los procesos culturales sean autosostenibles, integrándose a las comunidades” .

Poirier también exploró la agenda y las dinámicas del Festival de Los Confines y acompañó en Gracias y en Copán Ruinas al poeta canadiense Michel Lecler, el primer invitado del convenio.

Por su parte, los poetas Salvador Madrid, Néstor Ulloa y Armando Maldonado mostraron su satisfacción por este intercambio de oportunidades y aprendizaje, y de manera unánime propusieron a Mayra Oyuela, poeta laureda del X Festival de Los Confines para que viaje a Canadá a representar a Honduras en la próxima edición del Festival Internacional de Poesía de Trois Riviere.

Néstor Ulloa, Salvador Madrid, Armando Maldonado (de pie), Étienne Poirier y Mayra Oyuela (sentados).

Néstor Ulloa, Salvador Madrid, Armando Maldonado (de pie), Étienne Poirier y Mayra Oyuela (sentados).

 (Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.)
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La firma del convenio tuvo lugar en Casa de La Ronda, de Gracias, Lempira, el sábado 30 de mayo, momentos después de que se anunciara el fallo del décimo Premio Nacional de Poesía Los Confines, que este año recayó en Jader Javier Sánchez Hernández.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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