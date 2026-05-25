Agenda del Festival de Poesía Los Confines 2026: programación completa de su décima edición

Gracias, Lempira.- El Festival Internacional de Poesía Los Confines llega en 2026 a una edición especial: su décimo aniversario, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de Honduras y de la región.

La celebración se desarrollará del 27 al 30 de mayo en Gracias, Lempira, mientras que Copán Ruinas acogerá el cierre de la jornada el domingo 31.

Para esta edición, el festival reunirá a autores de más de 30 países, reforzando su carácter internacional y su apuesta por el intercambio cultural. La agenda incluye una combinación de actividades literarias, artísticas y formativas que se extenderán durante cinco días consecutivos.

Entre las principales actividades destacan: lecturas de poesía, conversatorios y debates sobre literatura y cultura, presentaciones de libros y publicaciones especiales, talleres de creación literaria, traducción y gestión editorial, homenajes a figuras de la literatura hondureña, conciertos, exposiciones de arte y entrega de reconocimientos en el marco del festival.

Como parte de la programación, también se llevará a cabo la entrega del Premio Nacional de Poesía Los Confines, que reconoce a autores hondureños contemporáneos y en 2025 seleccionó la obra de Miguel Ángel Acosta Flores, “La luz detrás del sol”.