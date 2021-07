Top 5: Los videos virales más destacados de la semana  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vuelo espacial del millonario Jeff Bezos y algunos momentos de los trabajos de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como la impactante huida de unos individuos tras disparar en un restaurante en Washington se han convertido en los 5 videos virales más destacados de la semana en las redes sociales.



Varios de estos hechos sorprendieron e impactaron al mundo entero a lo largo de la semana, a continuación hacemos el repaso de cada una de estas imágenes que se han convertido en tendencia en las diferentes plataformas sociales.

Los bomberos de Longhai West Road, ubicado en el distrito de Zhongyuan de Zhengzhou realizaron operaciones de rescate en un jardin de niños local en donde más de 150 estudiantes y maestros quedaron atrapados por las inundaciones que han dejado las intensas lluvias en la provincia de Henan en los últimos días.

Las fuertes precipitaciones ya han dejado al menos 25 muertos, siete desaparecidos e impactantes escenas de gente atrapada con el agua hasta el pecho en vagones de metro inundados.

En un espectacular video fue captado en los aires el equipo de acrobacias de la Fuerza de Aérea de Japón practicando como dibujar los anillos olímpicos en el cielo, previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ever wonder how long it takes for five pilots to draw the Olympic rings in the sky? About 29 seconds, apparently! ✈️

Watch as the Japan Air Self-Defense Force’s aerobatics team practiced drawing the famous Olympic rings in the sky at their air base in Miyagi Prefecture, Japan. pic.twitter.com/m1GYOG0pGl