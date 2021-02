Un supermercado de Hungría juega a cupido en el día de los enamorados

BUDAPEST, HUNGRÍA.- Un supermercado húngaro quiere facilitar los encuentros en estos tiempos de escasez amorosa y de pandemia proponiendo a sus clientes "cestas para solteros" con motivo del Día de los Enamorados el domingo.



Rosa para las mujeres, azul para los hombres, cestas provistas bajo un cartel -en el que está escrito "Busco a mi alma gemela"- esperan a los compradores en la entrada de la tienda Auchan de Csomor, al este de la capital Budapest.



En un panel encima de la pila también se puede leer: "¿Es usted soltero? Utilice las cestas para solteros, con el fin de hacer el buen encuentro en su tienda favorita"!



"Es una gran idea en tiempos de coronavirus y una oportunidad para aquellos que buscan parejas, es entretenido y divertido", responde a la AFP Csilla Beres, de 25 años, aprovechando su oportunidad.



Para Tamas, también de 25 años, "no hay que perder oportunidades. Vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo".



El personal pensó que ya era hora de ayudar a los clientes que viven solos y que ya no tienen la oportunidad de conocer gente debido a las restricciones del covid-19.



"Naturalmente, también se llama la atención sobre el respeto a los gestos de barrera cuando nos acercamos los unos a los otros", modera de inmediato una responsable, Ildiko Varga Futo.



La operación es un éxito y otras tiendas Auchan van a proponer operaciones similares el día de San Valentín el domingo, según ella.



