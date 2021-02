Aislinn Derbez revela el problema de su matrimonio con Mauricio Ochmann

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ya pasó casi un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann le pusieron fin a su matrimonio, pero las causas siempre fueron un misterio.



No fue hasta hace unos días que la hija de Eugenio Derbez habló por primera vez sobre el verdadero problema que los llevó a separarse.



En el podcast "La magia del caos" la actriz mexicana aseguró que ama con todo su corazón a Mauricio, pero que cuando estaban juntos su vida comenzó a tomar sentidos opuestos.



"Amo al papá de mi hija con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionantemente, pero empezó a pasar eso que decíamos: es que 'tú vas para acá', 'yo voy para acá', 'tú crees esto' y 'yo creo esto', relató.



La protagonista de "A la mala" aseguró que la compatibilidad entre el papá de Kailani y ella era cada vez menor.



"No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar. Para nosotros siempre fue ‘Nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no”, manifestó.



“Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, dijo finalmente en el podcast llamado "¡Lo que nadie nos dijo de las relaciones de pareja!"