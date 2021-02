Lupita Castro dice que no demandará a Vicente Fernández de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El nombre de Lupita Castro le dio la vuelta al mundo hace unas semanas cuando acusó a Vicente Fernández de haber abusado de ella hace más de 40 años.



La también cantante, aseguró que no busca emprender acciones legales contra el famoso charro, pero si le gustaría recibir una disculpa pública para comenzar a reparar los daños que le dejó desde hace décadas.



"Abusó sexualmente de mí... No me atrevería (a mentir) porque no soy esa persona... Fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen”, comentó Lupita en una entrevista concedida a Chisme en Vivo, hace unas semanas.

LEA: Más mujeres acusan a Vicente Fernández por 'manosearlas' en fotografías



Lupita contó que ambos se conocieron durante una emisión del programa "Siempre en Domingo" y desde entonces el cantante la acosó por dos años hasta que terminó abusando de ella.



“Me invitó a cenar. Me dijo quieres una bebida y después yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó... ’Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor’...’Yo le dije, no, no y no’”, recordó.



A pesar de este relato, Lupita dijo que "no tiene corazón" para ver a Vicente Fernández tras las rejas.

VEA: Vicente Fernández sobre manoseo: acosar es llevarla a la caballeriza o bajarle la blusa

+: Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por miedo a que sea de un "homosexual o drogadicto"



“Sí lo pensé -entablar un proceso legal-, pero me lo imagino en la cárcel y no tengo corazón. Lo que sí es que si alguien lo hace, a lo mejor me uno”, dijo.



Agregó que si busca una disculpa pública, “Claro, eso es lo que una víctima necesita para cerrar el capítulo más sano posible”.

+Los divertidos memes que dejó el "chongo apretado" de Vicente Fernández