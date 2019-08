MrSandmanChallenge, el reto viral que pone a bailar las mascotas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-#MrSandmanChallenge, es el divertido reto viral que causa furor en las redes sociales porque pone a bailar a las mascotas.



El desafío pretende que los animales bailen al ritmo de la emblemática canción "Mr Sandman" de The Chordettes.



El clásico musical fue seleccionado por la plataforma Tik Tok. En la mayoría de videos divertidos, los gatos son los protagonistas.



En las imágenes audiovisuales se puede ver cómo los gatos mueven sus patas delanteras y traseras de una manera cómica, debido a los efectos de la aplicación. Tik Tok muestra a los animales divididos en nueves partes, moviéndose de lado a lado.

El reto surgió a raíz de unas grabaciones que realizaba el canadiense Jade Taylor-Ryan, de 17 años, para corroborar la apariencia de los filtros, según retrata CBC News.



El clip, que fue publicado el pasado de 15 agosto, se hizo viral en las redes sociales. Actualmente ya acumula más de 11 millones de reproducciones y más de 2 millones de reacciones, agregando los 18,100 comentarios del video.

Por otra parte, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para poner a bailar a sus mascotas con el nuevo reto.

He bit me like 5 times in the making. #cats #mrsandman #mrsandmanchallenge #tiktok pic.twitter.com/cThfI2attQ

Got asked to try the #MrSandmanChallenge and Troy was not amused ? pic.twitter.com/DRfTrVWhNQ