"Impunidad es impunidad": Luis Zelaya tras aprobación de amnistía en Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Impunidad es impunidad", criticó la mañana de este jueves el liberal Luis Zelaya tras darse a conocer la amnistía aprobada por el Congreso Nacional que lidera Luis Redondo.

Zelaya señaló que el decreto aprobado a altas horas de la madrugada del jueves no deja de ser impunidad "independientemente de ideología, color o bandera política".

Agregó que los hondureños votaron el 28 de noviembre por un cambio y "no para hacer lo mismo con otras justificaciones".

El liberal advirtió además a los diputados que Honduras observa de cerca las acciones que se están emprendiendo.

Impunidad es impunidad, independientemente de ideología, color o bandera política.

Me sorprende (bueno, la verdad no) cinismo de cachurecos hablando de legalidad…no obstante el 28/11 se votó por un CAMBIO, no para hacer LO MISMO con otras “justificaciones”…

Honduras observa…??