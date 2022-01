Alarmante repunte de casos de coronavirus reporta Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- El primer mes de 2021 finaliza con signos de alarma para la población del departamento de Comayagua ante el repunte de casos de covid-19.



Según los datos de la Región de Salud, la primera semana de enero se reportaron cuatro contagiados, sin embargo, a partir de la segunda semana se empezó a registrar un promedio de 106 casos.

Hasta la fecha se reportan casi 400 casos positivos de coronavirus y cinco muertes.



Para el epidemiólogo Francisco Sorto esta situación ya es alarmante, pero si los pobladores no siguen las medidas de bioseguridad el virus seguirá expandiéndose de manera acelerada.



“La situación ya es alarmante y ya esperábamos este repunte de casos debido a las movilizaciones masivas del año pasado y debido a la gran cantidad de población que aún no está vacunada contra el virus”, detalló Sorto.



El experto dijo que un 40 por ciento de la población del departamento -que equivale a unas 180 mil personas- no tiene la primera dosis anticovid.



“Este 40 por ciento de no vacunados nos está afectando, pero debemos aprender a convivir con ellos y este repunte va a empezar a bajar cuando por lo menos el 90 por ciento de la población esté vacunada”, dijo.



En estas últimas dos semanas hay un promedio de cuatro a siete pacientes ingresados en el Hospital General Santa Teresa. La mayoría de contagiados están en el rango de edad de 20 a 49 años.

En cambio, las cinco personas que hasta el momento han fallecido son adultos mayores de 65 años.



Cabe mencionar que en el departamento ya no funcionan las áreas de atención exclusiva de contagiados. Las atenciones fueron asumidas por los centros de salud de los 21 municipios.



Una parte del personal que estuvo trabajando en los triajes fue distribuido en las unidades de salud y otra parte sigue esperando acuerdos permanentes para recibir una plaza.

