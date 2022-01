Ricardo Roa renuncia como gerente de la EEH y anuncia su regreso a Colombia  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ciudadano colombiano, Ricardo Roa, anuncio este sábado que desde el pasado 22 de enero renunció a su cargo de gerente de la Empresa Energía Honduras (EEH) y posteriormente se mudará a su país de origen en el que tiene un nuevo empleo, informó a medio radial nacional.



Roa renunció a su cargo bajo un ambiente de acusaciones y la difícil tarea de recuperar las pérdidas de la estatal, explicó a HRN.



"EEH fue intervenida bajo la premisa que estábamos haciendo las cosas mal, pero han pasado varios meses y no han presentado informes que demuestren un balance negativo", protestó Roa, al tiempo que consideró que "la intervención ha tenido malas consecuencias".



Por lo anterior, Roa prometió que prepararían una demanda de 19 mil 770 millones de lempiras (805 millones de dólares) en contra el Estado hondureño.



En 2016, la administración del expresidente Juan Orlando Hernández presentó a la EEH como un proyecto que lograría una reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas en un 17%.



Asimismo, ayudaría a "disminuir" la mora del 19.5% -en aquel momento- que poseía la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



Pero en agosto de 2021, un informe de Manitoba Hydro International reportó que, entre noviembre de 2016 y junio de 2021, la morosidad de la estatal energética pasó de los 7 mil 122 millones a los 12 mil 855 millones de lempiras, que significa un incremento de 5 mil 763 millones.



"Hubo una mejor aceptación del trabajo de EEH por parte de la población. No somos responsables del alto costo del servicio de energía eléctrica", expresó Ricardo Roa antes de abandonar el territorio hondureño.