Diputado Chirinos: "Elección en Congreso Nacional es legal y no de injerencias de un poder a otro"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras ser acusado de "traidor" por votar a favor de Jorge Cálix y no cumplir el acuerdo con Salvador Nasralla, el diputado del dividido partido Libertad y Refundación (Libre), Denis Chirinos, manifestó que la elección en el Congreso Nacional es legal y no de injerencias de un poder a otro.



"En este momento nosotros estamos bajo un proyecto de legalidad y de no injerencia de un poder a otro", explicó además el doctor Chirinos.



Chirinos es parte de los 21 diputados de Libre que están a favor de la presidencia de Cálix en el Congreso, sin embargo, dos de ellos hicieron público que retirarán su firma de la moción presentada por Beatriz Valle y le darán el voto a Luis Redondo en la conformación oficial de la junta directiva del CN el próximo domingo.



Ante esto, el diputado Chirinos aseguró que "nosotros estamos unidos porque estamos haciendo un proyecto de país".



Además, aclaró que "siempre se dijo que la alianza solo era en el nivel presidencial", e increpó que "Jorge Cálix no nos ha dado ningún cinco, nos ha convencido con su solidaridad".



Entre tanto, el próximo domingo en la segunda sesión preparativa y definitiva se elegirá a la junta directiva en propiedad que normalmente es presidida por los mismos que fueron escogidos para la provisional, según dicta la historia, pero no se descarta que pueda suceder lo contrario.

Vandalizan casa de Chirinos

Varios simpatizantes de Libre vandalizaron la vivienda del doctor Denis Chirinos después que votó por Jorge Cálix en la elección de la junta provisional del Congreso Nacional.



El hecho se registró en horas de la noche y duró varios minutos. Los ocupantes de la casa vivieron momentos de tensión ante la furia de las personas que le gritaban "traidor" al diputado electo de Libre que incumplió el acuerdo para elegir a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional.



EL HERALDO se trasladó hasta el sector y evidenció que pintaron el portón principal del hogar de Chirinos con la leyenda: "Traidor, vendido, perro".



