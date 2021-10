La solidaridad se manifiesta en 170 toneladas de ayuda humanitaria   

GUANAJA, HONDURAS.- Para reconstruir la isla de Guanaja se requiere de todas las manos y corazones dispuestos a levantarla y los pobladores han sentido la solidaridad de los hondureños.



La ayuda no se ha dilatado y se espera que hoy por la madrugada lleguen al menos 170 toneladas de ayuda humanitaria a la zona cero.



El apoyo ha sido resultado de jornadas de recolección en varios puntos del país y con destino para apoyar a los hermanos damnificados en la isla.



Las colaboraciones vienen de parte de instituciones de gobierno y hasta del hondureño más desprendido. El teniente José Coello, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), detalló a EL HERALDO que todos los esfuerzos se han enfocado en extender una mano solidaria para los isleños y para ello se han destinado 12 vehículos de carga pesada, dos rastras y varias unidades pick up que se encargan de trasladar la ayuda.



Las acciones no solo son por tierra, también por mar y aire, pues hay destinados tres aviones de ala fija y tres helicópteros para cumplir con las misiones de traslado.



Asimismo, se han destinado siete embarcaciones con el fin de cumplir con las entregas. Coello explicó que entre las ayudas recibidas hay alimentos y productos de primera necesidad para los afectados.



También colchonetas y hasta tanques de oxígeno para dar asistencia médica a los afectados por el siniestro que dejó una estela de dolor entre los pobladores de Guanaja.



El recorrido del buque logístico Gracias a Dios demorará 10 horas y comenzó su trayecto desde La Ceiba a las 6:00 de la tarde de ayer.



El apoyo internacional también es visible en este momento de dolor y angustia, pues el gobierno de China-Taiwán se solidarizó con los afectados y entregó muchos víveres.



A medida pasan las horas se evidencia la necesidad de planes reales de reconstrucción para que la historia no se repita.