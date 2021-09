Pretenden mantener en secreto la información sobre compra de vacunas anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una nueva jugada contra la transparencia, el Gobierno de Honduras, a través del Congreso Nacional, intenta mantener bajo reserva o secreto la información de adquisición de vacunas mediante la aprobación de un proyecto de decreto.



El proyecto -que solicita se declare reservada por 10 años la información de la compra de vacunas- fue enviado al Poder Legislativo por el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Abraham Alvarenga Urbina, en representación del Ejecutivo.

Para analizar dicha solicitud, el Congreso Nacional nombró una Comisión Especial, quien emitió un dictamen favorable para que el Estado se reserve la información de la adquisición de las dosis contra el coronavirus.



En el decreto, se establecen dos artículos para blindar la información de la adquisición de inoculantes con las farmacéuticas.

Los artículos rezan los siguiente:

"Artículo 1: Declarar información reservada, acordada entre el Gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos, para la adquisición y suministro de las mismas.

Artículo 2: La información reservada referida en el artículo anterior, tendrá vigencia por un plazo que no exceda el término de 10 años.



Artículo 3: El presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".



Lo anterior fue analizado por la Comisión nombrada por el Legislativo, quien aseguró que la reserva y justificación estatal no es ajena a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad de Defensa Nacional.



Según la comitiva, "ambos reglamentos permiten restringir el acceso a la información estatal bajo ciertos preceptos", además, resaltaron que la reserva de información es una potestad del Estado, por lo que citan la resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde "el organismo prevé la reserva de información en el marco de la gestión del covid-19, que se extiende incluso a la reserva de información en los procesos de adquisición de las respectivas vacunas, siempre que para esto exista suficiente justificación".

De esa forma, la Comisión justifica que para evitar que el proceso de contratación, adquisición y distribución de las vacunas se vea afectado por distorsiones, malas interpretaciones o cualquier otro modo malicioso para manipular el flujo de información pública, entre otros motivos, ve favorable que se blinde.



"En este orden de ideas, no podemos pasar por alto que la vacunación completa, igualitaria y gratuita, es un compromiso en ejecución que asume el Estado de Honduras, que no está exento a malas prácticas desprendidas del mal uso de la información relacionada. Es por esto que para evitar las consecuencias del mal uso de la información estatal corresponde en este caso la aplicación del marco jurídico de reserva de la información, tal como se estructura en el Proyecto de Decreto que nos ocupa", reza parte del dictamen.



En consecuencia, determinaron el dictamen favorable para que pueda ser aprobado este martes en la sesión ordinaria que convocó el Congreso Nacional para las 4:00 de la tarde.



El proyecto de decreto podría ser aprobado por la mayoría simple en el Congreso Nacional, siempre y cuando se conecten 65 parlamentarios a la sesión convocada para este día. La mitad más uno de los congresistas que estén conectados determinarán si el dictamen es aprobado o no.

Empresa privada

Ante el nuevo intento de ocultar la información, el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, dijo que el problema no es que se declare en secretividad la compra de vacunas, sino que “lo que sí afecta es cómo se hacen las cosas en el país, eso es lo que genera desconfianza”.

“Vi el decreto y lo que puedo decir es que hay muchas empresas que solicitan la secretividad, pero ese no es el problema de Honduras, sino la falta de socialización de los proyectos, porque una vez declarada, la gente ve eso como falta de transparencia. Estoy seguro que la farmacéutica ha solicitado esto”, opinó.

