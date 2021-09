Fallece por covid-19 pastor hondureño Mario Tomás Barahona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pastor hondureño Mario Tomás Barahona falleció la mañana de este sábado a causa del mortal coronavirus.



El religioso había sido ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico privado a finales de agosto debido a su deteriorado estado de saludo.

VEA: Violencia en los hogares se agudizó con la cuarentena en Honduras

Según se conoció el pastor Barahona no usaba las medidas de bioseguridad porque no creía en la enfermedad, igualmente, no se había vacunado contra el virus.

El fallecido en reiteradas ocasiones manifestó que el uso de las medidas para la prevención del coronavirus son diabólicas y un acto carente de fé. EL HERALDO confirmó que su esposa también permanece en un centro hospitalario tras complicarse de la terrible enfermedad.



“La medida es volver a Dios, la medida es que nuestra iglesia la vamos a abrir no hay porque escandalizarse por tres que tiene una gripe, si muere más gente de depresión, de soledad de odio y rencor de drogas, alcohol”, señaló en su momento.



El líder religioso manifestó que detrás de la alarma de la propagación de la enfermedad están los laboratorios para la venta de mascarilla, ya que existen 6,000 millones de personas en el mundo.







ADEMÁS: Alta letalidad por hongo negro: fallecen dos de cada tres enfermos