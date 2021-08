Policía Nacional inaugura puesto de control fronterizo en El Amatillo  

VALLE, HONDURAS.- Para ampliar las acciones de seguridad en la zona sur del país, la Policía Nacional inauguró este lunes el Puesto de Control Fronterizo El Amatillo, en el departamento de Valle, al sur del país.



El propósito de la obra es brindar un espacio digno para el desarrollo del trabajo policial y una adecuada atención al ciudadano, combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado, explicaron las autoridades.



"Es un grato placer estar en este moderno edificio, donde tiempo atrás lo visité y no estaba en buenas condiciones, por lo que me propuse trabajar en su mejora y el día de hoy finalizó con mucha satisfacción. Este proyecto viene a beneficiar a los funcionarios de fronteras, así como a la sociedad”, dijo el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco.



Mientras que el director de la Policía Nacional Orbin Galo afirmó que "es un gran proceso de infraestructura".



Unos 8 meses estuvo en proceso de construcción, hasta que se logró materializar la obra de la que no han revelado el costo.