15 de cada 100 ingresados por covid-19 en el IHSS son niños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miles de ellos no saben que se han contagiado porque no tienen síntomas o son muy leves, pero existen centenas de niños que han tenido que ser hospitalizados por el desarrollo del covid-19 en sus pequeños organismos.



A diferencia de los inicios de la pandemia cuando afectaba principalmente a los mayores, la realidad vigente es que, cada vez, los menores de edad son más vulnerables a la enfermedad viral.



Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus al ingreso de pacientes con coronavirus al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa y San Pedro Sula indica que 15 de cada 100 hospitalizados eran menores de cero (días de nacidos) a 19 años.

LEA: Mayores de 12 años pueden acudir al 'Vacunatón' en Islas de la Bahía



El estudio, con base en un registro de enero a julio de este año, también muestra que el Seguro Social ha atendido a un total de 3,484 personas con covid-19, una cifra alarmante, consideran especialistas entrevistados por este equipo.



Otra observación es que el mayor porcentaje del total de ingresados al IHSS (el 57%) fueron pacientes de 20 a 49 años, una muestra que refuerza la teoría de los médicos: el coronavirus es también peligroso para los jóvenes y adultos.

TAMBIÉN: Bajan el rango de edad a 18 años en 'Vacunatón' del litoral atlántico

Causalidades

Por el nuevo comportamiento de los enfermos de covid-19 que se descompensan en menor tiempo, según el relato de los médicos en primera línea, expertos señalan que ese patrón se debe a la presencia de la variante delta que es 60% más infecciosa que el resto, estima la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Aunque en Honduras delta no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias, laboratorios privados han detectado al menos nueve casos con la mutación de la India: seis en adultos y tres en menores de edad, según conoció EL HERALDO Plus.



Para el infectólogo Tito Alvarado, el gobierno debe ejecutar acciones como si delta ya estuviera en el país con el objetivo de evitar que más menores de edad sean afectados por la cepa del coronavirus que es tan contagiosa como la varicela.

ADEMÁS: A causa del covid-19 fallecieron 95 pacientes en 72 horas en Honduras

Desprotegidos

Mientras que en Honduras se ha vacunado a un poco más de tres millones de personas contra el coronavirus en un proceso que inició desde el pasado 25 de febrero, los menores de edad todavía no reciben las vacunas anticovid. El pediatra Darío Zúniga precisó que la falta de vacunas para los menores es un problema para ese grupo porque los deja desprotegidos, pues, en los siguientes días, iniciarán las clases semipresenciales a nivel nacional.



“La preocupación son los niños porque ha aumentado la brecha de los contagios y viendo los casos, ellos tienen una afectación pulmonar como la de un adulto”, dijo.



“Los niños no pueden volver a clases; todavía no estamos listo porque si pasa, habrá más enfermos y fallecidos”, añadió.



De acuerdo con el criterio de los médicos, el gobierno debe aplicar la vacunación para los menores de edad, a los que algunas investigaciones llaman transmisores silenciosos porque la mayoría no manifiestan síntomas.

+: Convocan a periodistas a segunda dosis de Sputnik V el jueves 19 de agosto