Convocan a periodistas a segunda dosis de Sputnik V el jueves 19 de agosto  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque el componente B de la vacuna Sputnik V no está aún en Honduras, el Colegio de Periodistas convocó este miércoles a los trabajadores de la comunicación para completar el esquema a partir del próximo 19 de agosto.



El pasado 23 de mayo más de 2,500 periodistas se inocularon con la vacuna rusa, pero al igual que 40,000 hondureños no han podido completar la inmunización por el incumplimiento del Fondo Ruso en el envío del componente faltante.



Sin embargo, las autoridades de Salud del país anunciaron que este domingo 15 de agosto se esperan que arribe el primer lote de unas 20,000 dosis del inmunizante de Gamaleya.



Anteriormente, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que el plazo para que llegaran los antídotos era hasta el 10 del corriente mes, pero no fue así.



Si el Fondo Ruso cumple el trato de mandar la segunda dosis el próximo domingo, una semana después se comenzará a aplicar la dosis a los periodistas hondureños que se aplicaron el componente A hace tres meses.





Segunda dosis

A partir de las 8:00 de la mañana del jueves 19 de agosto, los periodistas pueden avocarse a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Asimismo, deben llevar la identidad y el carné de vacunación.



