Donaciones de vacunas anticovid casi se agotan y compras no esperanzan a hondureños

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque Honduras ha aplicado casi 1.8 millones de dosis de vacunas contra covid-19 y tiene un poco más de esa cantidad en disponibilidad, la incertidumbre se gesta porque de los 4.6 millones de fórmulas que han ingresado la mayoría son donaciones, mientras que las compradas llegan a cuentagotas.

Según el gobierno, el plan es vacunar a unos siete millones de individuos en el país, para lo que ocuparía casi 14 millones de dosis. Para llegar a esa cifra, Honduras se respaldó en donaciones a través del mecanismo Covax con la promesa de entrega de casi cuatro millones de dosis para inocular a más de 1.9 millones de habitantes.

Sin embargo, la cantidad de vacunas regaladas está por llegar a su límite.

LEA: Ante temor y confusión, hondureños acuden a vacunarse sin cumplir requisitos



El punto de las donaciones es clave: de las 4.6 millones de vacunas que han llegado a Honduras, el 85% han sido donadas, una cifra que puede ser considerada como un arma de doble filo, valoraron varios expertos a EL HERALDO Plus.

Ese número se puede interpretar como que ocho de cada diez vacunas recibidas han sido donadas.

El resto corresponde a las gestionadas por la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) como parte de sus adquisiciones o compras, que suman un poco más de 691,000 dosis.

Honduras ya recibió el 97.5% de las dosis que Covax prometió donar, mientras que entre julio y septiembre vendrá la última donación de vacunas, unas 100,600 dosis de Pfizer, de acuerdo con el calendario de ingresos de inoculantes de la Secretaría de Salud.

A partir de esa fecha, el país dependerá de las compras.

ADEMÁS: El peligroso medicamento que venden como 'cura' al covid en Honduras

Son cuatro vacunas diferentes las que se han aplicado en el país. Foto: El Heraldo



Se depende de las compras

Que Honduras siga con el curso vigente de vacunación dependerá totalmente de las entregas sostenibles de los lotes de inmunizantes comprados.

La disyuntiva es que, a la fecha, el gobierno solo tiene dos grandes compras, que serían suficientes pero que generan dudas ante el incumplimiento de las farmacéuticas o de los minúsculos envíos de las fórmulas.

Por la opción de pago, la Secretaría de Salud solo ha recibido el 3.3% de las dosis que cerró para comprar.

En tanto, al IHSS le han entrado el 29.01% de las dosis compradas.

TAMBIÉN: 2021 se vuelve el año más mortífero por covid-19 en comparación a 2020

Como evidencia de los atrasos, Honduras negoció desde inicios de año 4.2 millones de dosis de la rusa Sputnik V, pero hasta la fecha solo se han recibido 46 mil vacunas: 40,000 aún esperan el componente B (segunda dosis) y solo 3,000 tienen el esquema completo.

La otra gran apuesta fue comprar 4.4 millones de dosis de Pfizer, pero también los envíos son mínimos, una situación que ha retrasado aún más el proceso de cobertura contra el covid-19.

Pese al escenario que se avecina, la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, informó que a partir de agosto próximo se recibirá un millón de vacunas en los siguientes meses sin detallar si se trata de compras o donaciones.

“A partir de agosto este país va a tener una entrega de no menos de un millón mensual de vacunas, así es que prepárense y vamos vacunándose todos los que podamos”, anunció.

Honduras vive la peor temporada desde la llegada de la pandemia. Foto: El Heraldo



ES DE INTERÉS: Pacientes covid-19 siguen en riesgo por falta de tocilizumab en el Tórax

De atinar la expectativa de la titular de Salud, implicaría diez meses más para recibir las dosis para alcanzar los 14 millones, es decir, hasta mayo de 2022 se lograría la cantidad de inoculantes presupuestados.

Flores también destacó que desde el siguiente agosto las mujeres embarazadas recibirán la vacuna contra covid-19, un hecho que podrá abarcar a más población, estima la Secretaría.

Además, cuando a Honduras llegó el segundo lote de 1.5 millones de vacunas de Moderna semanas atrás, el presidente Juan Orlando Hernández prometió que, desde ese momento, la vacunación sería extendida a nivel nacional.

VEA: 'Con un intervalo de 21 días la inmunidad es más rápida'

Incertidumbre con la rusa

A casi tres meses de la aplicación de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V, 40,000 personas siguen esperando el componente B para completar el esquema contra el covid-19.

La demora en la llegada de la segunda dosis se debe a que Rusia priorizó inocular a su población para luego cumplir con los contratos de venta que mantiene con los países.

Al menos en dos ocasiones la Sputnik V no ha llegado a Honduras cuando se tenía una fecha establecida, pero una de las contrariedades es que el gobierno firmó un contrato en el que no se establecían plazos, según conoció EL HERALDO Plus.

Debido a la tardanza en la llegada del componente B al país, la población ha tenido que recurrir a la combinación de vacunas para lograr la cobertura contra el virus.

ADEMÁS: ¿Cuáles son los oficios o profesiones con más infectados de coronavirus en Honduras?

“Ni modo, tocó hacer turismo de vacuna. Gracias al estado de Nueva York. Tenía la primera dosis de Sputnik V, pero como ahora no viene la segunda dosis, a la mano de Dios me puse la Johnson & Johnson aprovechando que los gringos se la ponen a quien quiera”, dijo Efrén Bonilla.

A Guatemala le ha pasado una situación similar a la de Honduras: el gobierno de ese país con premura pagó ocho millones de dosis del biológico ruso.

Pero como ha ocurrido en el país, Guatemala tuvo que esperar varios meses hasta que el 15 de julio pasado arribaron 310,000 dosis de la Sputnik, de las cuales 60,000 eran segundas dosis.

LEA: 1,300 niños hondureños sin sus padres por el virus

“Se debe esperar”

Pese a que han transcurrido varios meses desde la aplicación de las primeras dosis de la Sputnik V, el Consorcio de Investigadores de Covid Honduras recomendó al gobierno, como punto capital, que los hondureños deben esperar el ingreso de los componentes B de la vacuna rusa para evitar complicaciones en la salud.

La Universidad Nacional de Honduras (UNAH) está realizando un estudio sobre la combinación de vacunas al que Honduras podría apelar en un futuro para avanzar en la inoculación en caso de escasez.

Pero el consorcio expresó que las investigaciones de la mezcla de fórmulas podrían generar daños en la salud y, en el peor de los casos, hasta la muerte, por lo que recomienda la espera del ingreso de la segunda dosis de la Sputnik V.

Para expertos en primera línea, Honduras debe solicitar préstamos de vacunas con otras naciones que cuenten con fórmulas suficientes ante un escenario de escasez.

Los hospitales y triajes están colapsados. Foto: El Heraldo

TE PUEDE INTERESAR: Se habrían salvado cientos de ancianos con vacunas anticovid a tiempo