El peligroso medicamento que venden como "cura" al covid en Honduras

En busca de la vacuna contra el covid-19, la Unidad Investigativa de EL HERALDO encontró cómo la confusa publicidad de farmacias en redes sociales, sumado a la oferta del medicamento remdesivir como una cura a la enfermedad, puede poner en riesgo la vida de los hondureños.



Se trata de un peligro porque la venta comercial de este fármaco está prohibida en Honduras por los efectos secundarios. El riesgo es mayor por la confusión de la gente que lo busca y compra como si fuera la vacuna contra el covid-19, aunado a una estrategia calculada de las farmacias.

+¿Es Honduras el único país de Centroamérica con un alza de casos diarios de covid?



Este fármaco (remdesivir) fue desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar el coronavirus por no tener eficacia todavía comprobada de forma científica.



En el caso de Honduras, la importación del medicamento, según la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), está prohibida para venta comercial. Ninguna farmacia puede vender remdesivir.



Su importación únicamente se puede aprobar para uso hospitalario, aclaró la Arsa a este rotativo. En algún momento el fármaco fue parte de un estudio para tratar a pacientes graves, pero se desestimó por no mostrar resultados que avalaran su respuesta al covid-19.

En busca de la cura

“A partir de mañana, disponible en todas nuestras sucursales”, se alcanzó a leer en la publicación de Facebook que posteó una cadena de farmacias anunciando con bombos y platillos la llegada del remdesivir, sin brindar mayor explicación de qué se trataba.



“¿Es la vacuna que supuestamente va a llegar al país?”, preguntó una usuaria. Otra internauta escribió: “Prefiero la vacuna fabricada en Rusia”.



“No, este medicamento es utilizado para tratar a pacientes graves de covid-19”, respondió una persona, pero omitió el problema legal y médico en torno al fármaco.



A la promoción digital se sumó la entrega de volantes en las calles que coincidió con la llegada a Honduras del primer lote de vacunas para evitar el covid-19.



La relación de ambas cosas levantó la intriga de dos señoras que consideraron cotizar el remdesivir pensando que se trataba de la “vacuna” y que su precio tendría el descuento de la tercera edad.



Es así que llegó a la Sala de Redacción la información de la venta de la vacuna del covid-19 de manera clandestina en una red de farmacias de Honduras.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO visitó dos de las cuatro farmacias y una más que durante años ha tenido relación con la venta de medicinas prohibidas por la leyes nacionales.



Vestida con un chaleco color verde, camisa blanca por dentro, jeans azul y tenis, una agradable joven se asomó por una ventanilla de una de las farmacias, ubicada a inmediaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP) en la capital.



La entrada a la sucursal estaba prohibida por temas preventivos contra el covid-19, pero por la ventana se pueden realizar con comodidad las compras de medicamentos.



“No sé si estoy en el lugar correcto, pero vi en redes sociales y amigos me dijeron que ustedes tenían la vacuna del covid-19”, preguntó la Unidad Investigativa de EL HERALDO a la jovencita que escuchó atenta.



Sorprendida por la consulta, la mujer levantó su mano derecha y abrió la palma de su mano para que se le diera un compás de espera, se metió al fondo del establecimiento, posteriormente salió, no dijo nada, empezó a teclear en una computadora para luego colocar medicinas en uno de los varios estantes.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO visitó una farmacia reconocida de la capital, donde explicaron que para poder comprar el remdesivir debía dejarlo pagado un día antes. Foto: EL HERALDO.

Del fondo de la farmacia salió un joven no mayor de 30 años, pelo negro, barba con candado, vestido con camisa formal, pantalón de tela y unas zapatillas.



Sin preámbulos consultó qué tipo de medicina buscaban.

“Vacuna para el covid-19”, se le respondió de manera directa.



El joven mencionó que no tenía, pero ofreció sus servicios con otro medicamento, con poderes curativos para pacientes positivos por el coronavirus.



“Tenemos remdesivir, un potente antiviral que cura a las personas de covid-19”, aseguró.



Se le explicó que la intención era la vacuna, pero recordó que actualmente solo la puede traer al país el gobierno o el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero que tenían remdesivir para los contagiados.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO cuestionó al joven sobre la capacidad del medicamento en los pacientes covid-19 y si en realidad poseía los aditivos para matar el virus.



Sumamente decidido, el muchacho habló maravillas del medicamento (que a nivel mundial tiene restricciones para ser vendido y solo puede ser utilizado en pacientes graves que se encuentren bajo estricta supervisión de equipos medicos).



A la conversación se sumaron temas puntuales como si era venta libre, las edades y el perfil de las personas que debían utilizar el medicamento.



-¿Ocupo receta?

-Yo se la puedo vender sin receta; 4,800 vale cada frasco.

-¿Es inyectada?

-Sí, intravenoso, tenemos una clínica, una enfermera se la puede aplicar, se aplican cinco frascos, uno cada día, bueno, son seis.

-¿Es efectivo?

-Si usted tiene covid-19, está demostrado como el único antiviral eficaz, si no tiene para qué se va poner el tratamiento, es para pacientes positivos.

-¿Tengo que estar grave?

-No necesariamente, positivo sí.

-Pero no importa si viene empezando la enfermedad.

-Mejor aún, las personas positivas lo pueden usar.



Posteriormente se le volvió a preguntar sobre la aplicación.



El muchacho volvió a poner a disposición la enfermera y la clínica como si se tratara de un procedimiento normal que no lleve ningún tipo de riesgo.



Antes de cortar la plática, el joven invitó para probar con hechos lo que acababa de ofrecer. “Lo esperamos, estamos a la orden”.



Al ser el remdesivir tan delicado y ante la facilidad de adquirirlo, se visitó otras farmacias para ver su disponibilidad.



En una de ellas se solicitó un frasco de la medicina. La encargada, una mujer de mediana edad, amable y sonriente, respondió que sí había, pero que se tenía que dejar pagado el producto por adelantado. “Solo así se puede, no lo tenemos aquí, usted lo paga y mañana pasa por él”.



Al igual que en la farmacia anterior, no se solicitó receta de ningún tipo.



Esta venta libre hizo dudar al equipo de EL HERALDO sobre la regulación del medicamento, así que se le consultó de nuevo a la Arsa sobre si las farmacias podían venderlo. “¡No!”, contestaron de forma tajante.

