Honduras: 2021 se vuelve el año más mortífero por covid-19 en comparación a 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los primeros seis meses que han transcurrido, 2021 ya se convirtió en Honduras en el año más mortífero por la pandemia del coronavirus en comparación al 2020, según muestran los datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).



Que los decesos por covid-19 en lo que va de 2021 ya superaron las cifras del año anterior, es un indicativo de que la pandemia ha sido más violenta en el presente.



VEA: Mayo ya es el mes más mortal por covid-19 al registrar 851 muertos



Según el último reporte de Sinager -actualizado el 12 de junio del corriente año- en Honduras ya contabilizan 6,606 muertes por el letal virus.

Un mortífero 2021

Sólo en los primeros seis meses de 2021 se han registrado 3,372 decesos por el virus, esto quiere decir que las víctimas han incrementado en un 4% con relación al año pasado (2020), que se contabilizaron 3,234.



En ese sentido, este significativo aumento alerta a las autoridades dado que solo restan poco más de seis meses para que el año finalice y pese a que ya se está vacunando a la población, de manera paulatina, los decesos no se frenan.



Hasta el momento se han inoculado 460,245 personas a nivel nacional, según la Secretaría de Salud (Sesal).



DE INTERÉS: Honduras: Salud posterga por dos meses vacunación con segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik-V

Causas de ser el año más mortífero

Médicos consultados por EL HERALDO estiman que esa realidad se debe a dos factores: la circulación de las variantes del Sars-CoV-2 y porque la población ha descuidado las normativas de bioseguridad debido al proceso de vacunación que cursa el país.



La neuróloga Reina Durón, directora del Observatorio de Covid-19 de Ceutec, por su lado, comentó que el incumplimiento de la bioseguridad por parte de quienes ya fueron inmunizados, ha contribuido para que los indicadores del presente sean mayores que los de 2020.



"La gente piensa que al vacunarse ya puede vivir como antes. Esto aún no ha pasado, estamos en una pandemia y mientras no logremos la inmunidad colectiva no podremos andar sin mascarilla", señaló.



Adicionalmente, otra de las causas que se vienen arrastrando son las fiestas de Navidad, Fin de Año, las elecciones primarias y el feriado de Semana Santa.



LEA TAMBIÉN: Coronavirus: Mayor riesgo en Francisco Morazán, La Paz e Intibucá



En cuanto a contagios, 247,074 personas han dado positivo a la enfermedad en lo que va de la pandemia desde el 11 de marzo de 2020 que se detectaron los primeros dos casos.