Honduras: Salud posterga por dos meses vacunación con segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik-V   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud de Honduras anunció este sábado que se postergará por dos meses la vacunación anticovid con AstraZeneca y Sputnik-V a las personas que ya recibieron la primera dosis en la cuarta jornada, que inició el 6 de mayo del corriente año en el territorio hondureño.



En ese sentido, las autoridades explicaron "que no existe ningún riesgo al no recibir su segunda dosis en la fecha anotada en su carné".



Nuevas fechas

Las autoridades sanitarias, a través de un comunicado, anunciaron que será a partir del 6 de agosto del corriente año se les aplicará la segunda dosis a las personas que ya recibieron la primera con AstraZeneca el pasado mes de mayo.



Asimismo, los que se inocularon con Sputnik-V el 19 de mayo, recibirán el componente B (segunda dosis) el 19 de agosto, es decir tres meses después de la primera aplicación.

¿Existe riesgo si me vacuno después de la fecha establecida en el carné?

La Sesal explicó que no existe ningún tipo de riesgo porque en "estudios que se han realizado a nivel mundial, demuestran que entre más tiempo transcurre entre la primera y segunda dosis, existe mayor protección contra la enfermedad, aumentando así la respuesta inmune ante el virus".



"Se le asegura a la población que no existe ningún riesgo al no recibir su segunda dosis en la fecha anotada en su carnet y que la recibirán en las fechas mencionadas en el presente comunicado. La segunda dosis será aplicada en el mismo sitio de vacunación en el que se les aplicó la primera dosis", detalla el comunicado.



Por otra parte, la patóloga y epidemióloga hondureña, Silvia Portillo, instó a que “la población debe confiar en esto, porque efectivamente ha sido avalado internacionalmente. No debe existir el impacto de confusión y de desconfianza en la población".



