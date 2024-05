Ingreso de polvo del Sahara se suma a bruma y humo en el Distrito Central

“Estaremos en contante monitoreo, esperamos que esas partículas no lleguen tan densificadas y no sume a la calidad del aire, por eso el tema de teletrabajo y sacar los niños de las escuelas ayudará a disminuir vehículos en las calles y debería mejorar la calidad del aire”, argumentó.

Aunque hay presencia de viento, Mejía detalló que es muy débil y no logra disipar los contaminantes, no obstante por la tarde con el calentamiento diurno (entre 10:00 AM y 4:00 PM) mejora un poco la velocidad pero empeora en las noches generando una concentración de contaminantes.

“En el 2010 por ejemplo fue atípico, las precipitaciones se adelantaron en abril y no tuvimos ningún problema de estos, finalizó en septiembre y tiene el récord de mayores precipitaciones. Por eso no todos los años son iguales, depende mucho del comportamiento de la atmosfera en la escala global y como esté el fenómeno del niño”, amplió.

Claudia Caballero, del Centro de Información Toxicológico (Centox) enumeró que los principales tóxicos que cobijan la capital son el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y azufre y otras micropartículas nocivas para el organismo.

“La sintomatología en nuestro organismo depende de las concentraciones de esos componentes así como la condición de salud de las personas y el nivel de exposición”, explicó.

Sobre el tema para la neumóloga Suyapa Sosa, indicó que el derecho a respirar aire puro por el momento se está vulnerando por la cantidad de partículas tóxicas en el medio ambiente.

“Las personas más afectadas son los extremos de la vida, la gente mayor con enfermedades cardiopulmonares y los niños pequeños. Cuando las partículas entran en nuestro sistema respiratorio compiten con el oxígeno”, advirtió.

En consecuencia podrían surgir incidencias desde accidentes cardíacos, cerebrovasculares y mayores incidencias de crisis asmáticas, broncoespasmo para pacientes fumadores y también se relacionan enfermedades neurodegenerativas, así como con la “pandemia” de la diabetes.

“La salud pulmonar no mejorará si no mejorarnos la salud ambiental, hay medidas paliativas como la mascarilla, que no trabajemos tres días, pero no son sostenibles y no tendrán un impacto importante. Necesitamos medidas permanentes como estos foros y políticas a nivel de altas esferas gubernamentales”, solicitó.