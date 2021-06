UNAH en la posición 1,201 del ranking mundial QS Top Universities

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aparece en el puesto 1,201 del Top Universities elaborado por el QS Ranking 2022 en Inglaterra. En el top de las mejores universidades de América Latina aparece en la posición 251.



Dicha firma destaca que la máxima casa de estudios es una de las mejores universidades públicas del país, ya que cuenta con una red de ocho centros regionales, cinco telecentros y ocho Centros de Recursos de Aprendizaje a Distancia (CRAED), lo cual permite a esta institución promover la diversidad étnica y cultural en Honduras.

LEA TAMBIÉN: UNAH advierte que la variante Delta es 'más infecciosa'



Asimismo resalta que la UNAH ofrece 112 titulaciones universitarias distribuidas entre estudios de grado, posgrado y técnicos.



En cuanto a la investigación científica, QS Top Universities señala que la universidad, a través de su Dirección de Investigación Científica y Posgrado, promueve la gestión, formación, promoción, publicación, difusión y comunicación en todas sus facultades a nivel nacional.



Además, destaca que la alma máter cuenta con cinco institutos de investigación: Ciencias de la Tierra, Investigaciones Microbiológicas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Universitario en Paz, Democracia y Seguridad (IUDPAS).

The QS World University Rankings 2022 are now live ? This year's rankings feature 1,300 institutions from 97 locations around the world, making it our biggest rankings yet.⁠

⁠

Discover the world's top universities: https://t.co/dlGcRlvjkd #QSWUR #TopUniversities